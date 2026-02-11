Dos colisiones múltiples con 9 vehículos en la provincia de Sevilla provocan dos kilómetros de retenciones en la A-4

Retenciones en la A-4 en Carmona (Sevilla) por el accidente de tráfico. Europa Press

Dos accidentes de tráfico registrados a primera hora de la mañana de este miércoles están causando más de dos kilómetros de retenciones en la autovía A-4 a su paso por la provincia de Sevilla, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales.

Según han indicado fuentes del 112 a EL ESPAÑOL, el primero de los siniestros se ha producido a las 7:24 horas en el kilómetro 524 de la A-4, a la altura del término municipal de Carmona.

Según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, se ha tratado de una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Como consecuencia del accidente, una persona de 46 años ha sido evacuada al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Además, el carril izquierdo permanece cerrado al tráfico, lo que está provocando importantes retenciones en la zona.

Apenas cinco minutos después, a las 7:29 horas, se ha registrado una segunda colisión en cadena en el kilómetro 449 de la misma vía, en el término municipal de Dos Hermanas. En este caso, se han visto implicados cinco vehículos.

Al lugar del siniestro han acudido efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que han atendido a varios heridos, en principio de carácter leve y sin que se haya informado de lesiones graves.

Ambos accidentes están complicando la circulación en sentido Cádiz durante las primeras horas de la mañana, en plena hora punta, generando más de dos kilómetros de tráfico lento en distintos puntos de la autovía.