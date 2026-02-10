Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren en un pueblo de Sevilla
El varón se lanzó a las vías y falleció como consecuencia del impacto, según el servicio de Emergencias 112.
Un hombre ha muerto tras arrojarse a las vías del tren este martes en Sevilla. El suceso ha ocurrido en un punto determinado del tramo entre el apeadero de Cantaelgallo, en la localidad de Dos Hermanas y la bifurcación de Utrera.
Según el servicio de Emergencias, el fallecido se lanzó a las vías y ha perdido la vida como consecuencia del impacto.
El trágico suceso ha provocado retrasos en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, siendo los viajeros afectados trasbordados a otro tren para continuar el trayecto hasta Utrera. No obstante, el servicio ya está restablecido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Dos Hermanas, servicios sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.
