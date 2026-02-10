La Guardia Civil investiga en Sevilla y Huelva a tres personas por hurtos y allanamientos en casas de personas mayores

Agentes de la Guardia Civil con los detenidos por los presuntos robos. Guardia Civil

La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a tres personas —dos mujeres y un hombre— por su presunta implicación en varios hurtos de dinero en efectivo y allanamientos de morada en viviendas ocupadas por personas de avanzada edad.

Los hechos se habrían producido entre julio y octubre de 2025 en las localidades onubenses de Cañaveral de León y Cumbres de San Bartolomé, así como en la sevillana de Olivares, con un botín total de aproximadamente 7.500 euros.

Según informa el cuerpo de seguridad, los investigados actuaban de manera coordinada, asumiendo roles diferenciados.

Uno de ellos detectaba viviendas habitadas por personas mayores que vivían solas y solicitaba el llenado de botellas de agua alegando el intenso calor estival, mostrando una actitud aparentemente desvalida para ganarse la confianza de las víctimas.

Mientras se realizaba esta acción, las mujeres procedían al hurto dentro del domicilio, mientras que el hombre permanecía fuera en un vehículo para facilitar la huida.

Tras investigaciones, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores, quienes también estarían implicados en hechos similares en la provincia de Sevilla.

Para su localización, se llevó a cabo un operativo conjunto del Equipo ROCA 1 de Cortegana (Huelva) y el Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil recuerda, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, la importancia de la prevención frente a este tipo de delitos.

A través de charlas en asociaciones de mayores, centros de día y ayuntamientos, se ofrecen recomendaciones para protegerse de robos y hurtos en domicilios. Los colectivos interesados en recibir estas charlas pueden contactar con el puesto de la Guardia Civil más cercano para conocer los trámites a seguir.