La borrasca 'Marta' en Sevilla, minuto a minuto: preocupación en Lora por el posible "colapso" de los tanques de tormenta

Este sábado entra, de nuevo, una borrasca en Andalucía. Se trata de 'Marta', un temporal que ha puesto a Sevilla en alerta naranja por la previsión de intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

Además, desde el pasado viernes, todos los ríos de la provincia están en nivel rojo debido a la subida de los caudales. También los embalses de Torre del Águila, El Agrio y Peñaflor.

El posible riesgo de inundación ha obligado al desalojo preventivo de alrededor de 100 personas en los municipios de El Palmar de Troya y Écija.

En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla decidió elevar el Plan de Emergencias Territorial a la Fase 1.

Las compuertas del muro de defensa de Triana, los parques, jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal estarán cerrados, al menos, hasta que dure el temporal.