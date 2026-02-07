La borrasca 'Marta' en Sevilla, minuto a minuto: preocupación en Lora por el posible "colapso" de los tanques de tormenta
El nuevo temporal pone a la provincia en alerta naranja por intensas lluvias y fuertes rachas de viento.
Más información: El Ayuntamiento mantiene las compuertas de Triana, los parques y el cementerio cerrados por "precaución"
Este sábado entra, de nuevo, una borrasca en Andalucía. Se trata de 'Marta', un temporal que ha puesto a Sevilla en alerta naranja por la previsión de intensas lluvias y fuertes rachas de viento.
Además, desde el pasado viernes, todos los ríos de la provincia están en nivel rojo debido a la subida de los caudales. También los embalses de Torre del Águila, El Agrio y Peñaflor.
El posible riesgo de inundación ha obligado al desalojo preventivo de alrededor de 100 personas en los municipios de El Palmar de Troya y Écija.
En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla decidió elevar el Plan de Emergencias Territorial a la Fase 1.
Las compuertas del muro de defensa de Triana, los parques, jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal estarán cerrados, al menos, hasta que dure el temporal.
Crecimiento "sostenido y progresivo" del Guadalquivir a la espera de que alcance su "punta de caudal"
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado que el caudal del Guadalquivir crecerá en las próximas horas de forma "sostenida y progresiva", a la espera de que alcance su "punta de caudal".
Toscano espera que aumente "hasta estabilizarse, y esa estabilización se sostendrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender".
Las intensas lluvias obligan al cierre del FIBES, lo que implica que el certamen Sevilla de Boda no abrirá sus puertas
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que, debido a las intensas lluvias caídas en Sevilla en las últimas horas y por motivos de seguridad, FIBES permanecerá cerrado durante el resto de la jornada de este sábado 7 y el próximo domingo 8 de febrero, lo que implica que el certamen Sevilla de Boda no abrirá sus puertas.
Las entradas ya adquiridas se podrá solicitar su reembolso solicitándolo a través del correo electrónico:
Rescatan del río Guadalquivir a una persona cuando "la corriente comenzaba a arrastrarle"
La Policía Nacional ha rescatado del río Guadalquivir a una persona con "signos de desorientación en el momento en el que la corriente comenzaba a arrastrarle e impedía salir del agua".
Según ha informado el cuerpo, los agentes recibieron un aviso durante la tarde de este sábado por parte de personal de seguridad privada. Este indicaba que había visto a una persona en el entorno del puente Señorita, en Sevilla.
De inmediato, efectivos de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda por el margen del río. Finalmente, localizaron a un varón "en posición de genuflexión, con sus extremidades dentro del agua, y con signos de desorientación".
Tras ser auxiliado, la víctima fue atendida por sanitarios que se desplazaron a la zona y trasladada al Hospital Virgen del Rocío.
Preocupación en Lora del Río por el "riesgo de colapso de los tanques de tormenta"
El municipio sevillano de Lora del Río está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde y que ha provocado inundaciones en algunas zonas. No obstante, poco a poco estas van recobrando la normalidad.
Tras las intensas precipitaciones de 'Marta', dichos tanques se sitúan próximos a la cota 32, que marca el nivel de saturación.
Si se alcanza esa cifra, podría comenzar a entrar agua en la red de saneamiento de la zona de Al-Andalus.
No en vano, las fuertes precipitaciones han hecho que comenzara a salir agua por las alcantarillas en lugares como Alameda del Río, avenida del Castillo, y Daoiz y Velarde.
En estos momentos, el río ha alcanzado una cota de 34,37 metros sobre el nivel del mar y lleva un caudal de 3.109 metros cúbicos.
De momento, los 40 vecinos que fueron desalojados de sus viviendas de forma voluntaria este viernes, en concreto, de la zona del Calerín, siguen sin poder regresar a ellas; ello, debido a que el arroyo Churre se encuentra a un nivel muy alto, justo a la altura de los muros de las casas.
Alrededor de 40 personas han sido desalojadas de una residencia de mayores de Tocina como medida de prevención
Alrededor de 40 personas ingresadas en una residencia de mayores de Tocina han sido desalojadas este sábado como medida preventiva, "de forma progresiva y ordenada", tras las persistentes lluvias por la entrada de la borrasca 'Marta'.
La evacuación se ha realizado puesto que "era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", señalan fuentes de la Diputación.
Los ancianos han sido realojados en casa de familiares y otros centros del entorno.
El Guadalquivir "alcanza la zona inundable" a su paso por La Cartuja de Sevilla
El río Guadalquivir "ha alcanzado la zona inundable" a su paso por La Cartuja de Sevilla, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Sevilla. En un primer momento, se pensó que se había "desbordado".
Desde el pasado jueves, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene cerradas las compuertas del muro de defensa debido a la crecida del río por la borrasca Leonardo.
Fuentes municipales explican a EL ESPAÑOL de Sevilla que "El Charco de la Pava no está inundado". Además señalan que "al estar las compuertas del Río cerradas, lo que hay son charcos o balsas de las lluvias caídas últimas horas".
No obstante, desde el Consistorio han mandado "refuerzos a la zona para inspeccionar".
Suspendido el partido entre el Sevilla FC y el Girona FC de este sábado
Finalmente, el partido entre el Sevilla FC y el Girona FC no se celebrará, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.
Tanto este organismo como la Delegación de la Junta de Andalucía habían pedido a La Liga la cancelación del evento por las inclemencias meteorológicas.
Piden la suspensión del partido entre el Sevilla FC y el Girona FC por el riesgo de la borrasca Marta
La Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla acaban de solicitar a La Liga de Fútbol la suspensión del partido entre el Sevilla FC y el Girona FC previsto para este sábado debido al "riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas".
COAG Sevilla pide "el reconocimiento de zona catastrófica" de los cultivos de Lebrija tras cifrar en 3.000 las hectáreas afectadas
El temporal habría afectado a más de 3.000 hectáreas en los cultivos de la zona de Lebrija, según ha informado COAG.
El secretario general del organismo en Sevilla, Sebastián González, ha destacado la necesidad de "pedir el reconocimiento de zona catastrófica" ante los daños en cultivos "de alto valor" como brassica, coliflor y brócoli.
"Estos cultivos están sufriendo día tras día mermas en su producción, incluso no se están pudiendo cosechar porque ya no son aptos para el mercado" ha subrayado González.
En paralelo, desde COAG han advertido que, debido a las lluvias, los agricultores "no han podido preparar los campos y sembrar los cereales de invierno". Asimismo, ha indicado que se están registrando problemas en otros cultivos como garbanzos y los guisantes.
Hasta a 167 desalojados y alrededor de 1.500 efectivos desplegados en la provincia de Sevilla
Alrededor de 167 vecinos de diferentes municipios de la provincia de Sevilla han tenido que ser evacuados de sus casas como medida preventiva, según ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante su visita a El Palmar de Troya, uno de los municipios más afectados por el temporal.
Además, en torno a 1.500 efectivos pertenecientes a diferentes cuerpos de seguridad del Estado se han desplegado por la provincia.
Montero ha indicado que las próximas horas serán las más críticas en lo que respecta al río Guadalquivir. La de este se trata de una situación "especialmente preocupante" y se prevé que alcance su cota máxima a lo largo de este sábado y el próximo domingo. Posteriormente, el caudal del río "se estabilizará".
La borrasca 'Marta' provoca 14 incidencias en la capital durante sus primeras horas
La borrasca 'Marta' ha provocado 14 incidencias en la ciudad de Sevilla durante sus primeras horas, tal y como ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales.
En cuanto a los embalses, debido a las últimas lluvias, estos se encuentran actualmente casi al límite de su capacidad. Concretamente, se ha alcanzado 97,6 por ciento.
📊#Balance #BorrascaMarta— Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) February 7, 2026
Desde las 00:00 h a las 9:00 h., por parte de los Servicios de Emergencia del @Ayto_Sevilla se han atendido un total de 142 incidencias, de las cuales 14 están relacionadas con inclemencias meteorológicas #SeguridadCiudadana @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/fG9Agfvwex
Lora del Río eleva a diez el número de bombas de agua usadas para aliviar los tanques de tormenta
El municipio sevillano de Lora del Río ha elevado a diez el número de bombas de agua utilizadas para aliviar los tanques de tormenta tras las precipitaciones de los pasados días.
"Tenemos una cota aproximada de 30,5 -se satura a cota 32- y estamos esperando durante el día de hoy otra bomba auxiliar que se pondrá en funcionamiento en cuanto llegue, con lo que serían diez las que estarán funcionando en el tanque de tormentas", ha señalado el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado.
Si se alcanza la cota 32, podría comenzar a entrar agua en la red de saneamiento de la zona de Al-Andalus, ha subrayado.
Además, debido a la crecida del arroyo del Churre, 40 vecinos han decidido abandonar sus casas voluntariamente. Según el regidor, el agua ha llegado "justo a la altura de los muros de las casas".