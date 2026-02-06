Imagen de la crecida del río Guadalquivir a su paso por Lora del Río. Rocío Ruz / Europa Press. Sevilla

Los seis ríos que pasan por la provincia de Sevilla están en peligro de desbordamiento. El Guadaíra, Guadalquivir, Genil, Guadiamar y el Corbones están en nivel rojo, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Desde mediados de esta semana, los caudales de los ríos se han mantenido en distintos niveles (rojo, naranja y amarillo), sin embargo, a lo largo de la tarde de este viernes todos han alcanzado el nivel más alto. El mismo nivel han alcanzado la ribera de Huesna y la ribera de Huelva.

Una de las situaciones que más preocupan es la del municipio sevillano de Lora del Río. A su paso por esta localidad, el río Guadalquivir se acerca a los 3.000 metros cúbicos.

Desde el Ayuntamiento de Lora señalan a EL ESPAÑOL de Sevilla que, además del citado río, preocupa el denominado como arroyo del Churre.

Es más, fuentes municipales confirman que "el agua ha comenzado a entrar en la casa de una vecina" cercana a este punto, no obstante "esta no quiere abandonar su vivienda porque dice que este episodio ha tenido lugar otras veces".

En cuanto a los embalses, los que han alcanzado el nivel rojo han sido el Agrio, el de Torre del Águila y de Peñaflor.

En el caso del de Torre del Águila, este ha tenido que comenzar a descargar debido a las previsiones de lluvia de esta tarde. Asimismo, vecinos del municipio de El Palmar de Troya y de Écija han tenido que ser desalojados como medida preventiva.

En concreto, se han evacuado a 13 y a más de 70 personas respectivamente. Además, en el caso de El Palmar, casi 90 viviendas han sido puestas en preaviso.