Detienen a un hombre por acosar y amenazar durante meses a su vecina por redes en un pueblo de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, supuestamente, acosar y amenazar a su vecina durante meses a través de redes sociales en la localidad sevillana de Coria del Río.

Las autoridades consiguieron identificarlo plenamente el pasado 27 de enero, después de que la mujer denunciase los acontecimientos puesto que temía por su seguridad. Al ahora detenido se le imputan los delitos de acoso reiterado y amenazas graves y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

El varón usaba diferentes perfiles falsos -que luego eliminaba- y la llamaba por número oculto para intimidarla. La víctima denunció los hechos en la comisaría el pasado mes de agosto tras enseñar los mensajes que no dejaban de llegarle.

El presunto acosador le hacía propuestas de índole sexual mediante una plataforma digital muy conocida. Asimismo, le decía que sabía quién era y le contaba detalles de su vida cotidiana y de la de su alrededor. Este hecho hizo que la víctima tuviera más miedo aún.

Según una nota emitida por la Policía Nacional, el hombre llamaba a su vecina por número oculto en diferentes franjas horarias, desde la mañana hasta la madrugada.

Una vez, la mujer atendió el teléfono por error y una voz distorsionada la llamó por su nombre y le profirió graves amenazas contra su integridad física.

Convencida de que se trataba de una persona que la conocía y la vigilaba y temiendo por su seguridad, la víctima denunció ante la Policía Nacional.

La Ufam de la Comisaría de Coria del Río se hizo cargo de la investigación, desarrollando un exhaustivo trabajo policial hasta esclarecer los hechos.

El operativo permitió comprobar que el presunto autor utilizaba de manera sistemática perfiles falsos en redes sociales que luego eliminaba dificultando así su localización, obligando a los agentes a abrir diversas líneas de investigación y emplear técnicas especializadas.