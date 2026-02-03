Muere un hombre de 70 años tras precipitarse desde el tejado de su nave industrial en un pueblo de Sevilla

Un varón de 70 años murió ayer tras precipitarse desde el tejado de su propia fábrica ubicada en la localidad sevillana de Alcolea del Río, en el polígono Canama.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL, el accidente se produjo en la tarde de ayer, lunes 2 de febrero, en torno a las 18:20 horas.

Recibieron numerosos avisos alertando de que el propietario de la nave, ubicada en el número 3 de la calle G del citado parque empresarial, caía al vacío desde el techo de la misma.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local. La víctima fue trasladada en un helicóptero sanitario hasta el hospital de Traumatología del Virgen del Rocío de Sevilla.

En menos de cinco días se han producido dos accidentes de la misma naturaleza, ya que el pasado 29 de enero un trabajador de 55 años se precipitó al vacío en Mairena del Aljarafe.

Este caso sí fue catalogado como muerte laboral, ya que el varón se encontraba realizando sus labores en una empresa de mantenimiento.

El fallecimiento del hombre de 70 años en Alcolea no se considera accidente laboral ya que la nave era de su propiedad, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este periódico.