Detienen a 17 personas en un pueblo de Sevilla por obligar a trabajar en "condiciones inhumanas" a jornaleros

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Sevilla, ha desarticulado un clan familiar compuesto por 17 personas que se dedicaba, presuntamente, a la trata de personas y a la explotación laboral de jornaleros en la localidad sevillana de Cantillana.

Tal y como ha señalado el cuerpo de seguridad en una nota emitida, las víctimas eran en su mayoría de origen rumano. Concretamente, los miembros de la organización -conocida como Muti- las captaban a través de publicaciones en redes sociales. Las autoridades han conseguido liberar a ocho víctimas que trabajaban en "condiciones inhumanas".

En las ofertas prometían empleo en distintas explotaciones agrícolas del citado municipio. Los presuntos criminales aseguraban que eran trabajos muy bien remunerados y con buenas condiciones.

Una vez en España, eran alojados en "condiciones infrahumanas en viviendas ocupadas" y sometidos a un "control permanente" por parte de los supuestos autores.

Las víctimas no eran dadas de alta en la Seguridad Social y debían asumir una deuda por los costes de desplazamiento. Esta se saldaba mediante su trabajo en el campo. El traslado se hacía en autobús desde Rumanía hasta Sevilla.

La investigación comenzó hace más de dos años. En noviembre del pasado 2023, las autoridades rumanas alertaron de la existencia de un grupo criminal que operaba en Cantillana y que se dedicaba a la explotación laboral de trabajadores en tareas agrícolas.

Las víctimas contactaban con el clan y, tras aceptar la oferta, eran trasladadas hasta España, generando así una deuda por los costes del desplazamiento.

De esta forma, los jornaleros debían soportar condiciones "extremadamente duras", puesto que eran obligados a trabajar durante largas jornadas, de lunes a domingo y en muchas ocasiones bajo condiciones climatológicas muy adversas.

Durante la operación, que se ha saldado con la liberación de ocho víctimas y 17 detenidos, se han registrado cuatro domicilios. En los mismos se ha intervenido 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y "abundante documentación relevante para la investigación".

Desde el año 2022, diversas investigaciones han permitido detectar y desarticular en Andalucía, principalmente en la provincia de Sevilla, varias organizaciones criminales rumanas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector agrícola.

Estas captaban a víctimas mediante falsas ofertas de empleo y que, en algunos casos, incluían la venta de menores de edad por parte de sus propias familias para su explotación o incluso el secuestro de discapacitados.

Dichas actuaciones se han saldado con la detención de más de un centenar de personas y la desarticulación de varias estructuras criminales, vinculadas entre sí por lazos familiares.