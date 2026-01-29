Prisión provisional para tres detenidos de la organización que se enfrentó a tiros con la Policía en Isla Mayor

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Coria del Río ha tomado declaración este jueves a nueve personas detenidas —ocho hombres y una mujer— pertenecientes presuntamente a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, implicada en un tiroteo con la Policía Nacional ocurrido el pasado mes de noviembre en la localidad sevillana de Isla Mayor, en el que resultaron heridos varios agentes.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras las comparecencias, la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de tres de los arrestados. Asimismo, se ha decretado la prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 30.000 euros para otro de los detenidos.

En cuanto al resto, el juzgado ha acordado la libertad provisional de tres de los investigados, quienes deberán comparecer obligatoriamente en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Por último, otros dos detenidos han quedado en libertad provisional sin la imposición de medidas cautelares.

La causa continúa abierta mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar el grado de implicación de cada uno de los investigados en la organización criminal y en el enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad.

De hecho, en la jornada del pasado miércoles se dio a conocer que fuentes policiales habían identificado a dos de los presuntos autores de los disparos durante el tiroteo del 8 de noviembre en Isla Mayor.

Se trataba de dos jóvenes de entre 21 y 29 años, conocidos por los alias Moreno y Pajarito, naturales de Algeciras y Ceuta respectivamente, que residían en la provincia de Málaga sin actividad laboral conocida.

Ambos fueron señalados como los presuntos tiradores que abrieron fuego con armas de guerra contra los agentes, hiriendo gravemente a varios de ellos.

La operación policial que permitió estas identificaciones se saldó con la detención de diez personas, la realización de 13 registros entre Sevilla y Málaga, y la incautación de grandes cantidades de droga —4.500 kilos de hachís y alrededor de 75 kilos de cocaína— además de armas y vehículos relacionados con la organización criminal.