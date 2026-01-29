Kristin da "los últimos coletazos" dejando tras de sí más de 400 incidencias y varios heridos leves en la provincia

Bomberos de Sevilla trabajan en la retirada de un árbol de grandes dimensiones caído en la calle Esperanza de Triana. Europa Press

La borrasca Kristin, que dará durante esta jornada sus "últimos coletazos", ha dejado tras de sí un reguero de 425 incidencias y varios heridos leves en la provincia de Sevilla, una cifra que da idea de la magnitud de un temporal que este miércoles ha puesto en jaque a la capital y a decenas de municipios sevillanos.

Caídas de árboles y cornisas, desprendimientos, carreteras cortadas, problemas en el suministro eléctrico y afecciones al transporte han marcado una jornada muy complicada, aunque sin que haya que lamentar víctimas mortales ni daños personales de gravedad.

Para este jueves 29 de enero, la situación tenderá a mejorar, aunque sin desaparecer del todo. Así lo ha explicado Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a EL ESPAÑOL de Sevilla.

El experto meteorólogo ha señalado que "durante la jornada del jueves continuará la situación, aunque menos adversa que la producida el miércoles". Habrá lluvias y viento, pero "desde luego menos viento" que el registrado en la jornada anterior.

Ha afirmado, por tanto, que quedan solo "los últimos coletazos" de la borrasca, especialmente en la Sierra Sur de Sevilla.

Incidencias en la capital

En la capital, una de las incidencias más llamativas se produjo en Sevilla Este, donde el fuerte viento provocó la caída de una terraza en la calle Indonesia, a la altura del número 6.

El suceso ocurrió en torno a las 10.00 horas, cuando Sevilla se encontraba bajo aviso naranja por viento. La caída de cascotes y de la barandilla causó daños materiales en varios vehículos estacionados, aunque, afortunadamente, no hubo heridos, según confirmó el servicio de Emergencias 112.

También se produjeron numerosas caídas de árboles. De hecho, de 200 incidentes que se registraron en Sevilla capital, casi cien estuvieron relacionados con el arbolado.

Una de las incidencias registradas fue la caída de un árbol en la avenida Marqués de Pickman, lo que obligó al corte momentáneo del tráfico en ambos sentidos. También sufrieron esta clase de desprendimiento zonas como San Jacinto o la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, declaró en rueda de prensa el despliegue de 80 bomberos, más de 50 patrullas de la Policía Local, 30 efectivos de Protección Civil y 300 trabajadores de Parques y Jardines.

La provincia

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ofreció un balance en el que destacó que, pese a la magnitud del temporal y a la complejidad de la gestión, no se habían registrado daños personales graves, aunque sí varias personas heridas leves en distintos puntos de la provincia, una de ellas en la puerta del Hospital Virgen del Rocío debido a la caída de un árbol.

Eso sí, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112, se registraron un total de 425 incidencias en toda la provincia.

Toscano subrayó que los sistemas de contingencia funcionaron con normalidad y que todos los servicios de emergencia estaban activados y coordinados, lanzando un mensaje de tranquilidad.

Uno de los sectores más afectados fue el transporte. En los trenes de Cercanías, la línea C1 acumuló demoras de unos 40 minutos, mientras que la C4 registró retrasos de entre 20 y 25 minutos por averías en la infraestructura.

También se detectaron numerosos cortes de tensión en las catenarias, lo que dificultó la operatividad ferroviaria durante buena parte de la mañana.

El Aeropuerto de Sevilla, sin embargo, según las fuentes oficiales, funcionó con normalidad, sin retrasos ni cancelaciones atribuibles al temporal.

Carreteras

La situación de la red viaria fue especialmente complicada. Aunque la mayoría de incidencias se concentran en carreteras secundarias, también se vieron afectadas vías de servicio de grandes ejes como la A-92.

A media jornada permanecían tres cortes totales: la N-630 en Salteras, la A-361 en Morón de la Frontera por la caída de un árbol, y la SE-4104 en Alcolea del Río.

A ello se suma un accidente de tráfico de importancia en la A-49, con cuatro vehículos implicados, además de numerosos obstáculos en la calzada por arrastres y ramas.

Suministro eléctrico

Otro de los grandes problemas ha sido el suministro eléctrico. Según datos facilitados por Endesa, unos 35.000 usuarios estuvieron sin luz en la provincia, sobre todo en zonas rurales, después de que la cifra llegara a alcanzar los 55.000 afectados a lo largo de la mañana.

La mejora parcial del tiempo permitió avanzar en las reparaciones, con la previsión de que el servicio se iría recuperando de forma progresiva.

Cauces fluviales

La borrasca también puso el foco en los embalses y cauces fluviales. Todos los pantanos de la provincia están desembalsando de manera controlada como medida preventiva, ante la previsión de nuevas lluvias.

Especial atención merece el embalse de la Torre del Águila, cuyo alivio puede afectar a municipios como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan o Los Molares.

Además, permanecen en nivel rojo varios cauces: el río Corbones en Carmona, el Genil en Écija, el Huesna en Villanueva del Río y Minas y el Guadaíra en Arahal, aunque por el momento no ha sido necesario desalojar viviendas.

Fenómeno "muy extensivo"

Desde el punto de vista meteorológico, Juan de Dios del Pino ha explicado a este periódico que Kristin ha sido un fenómeno "muy extensivo", que ha afectado a muchas localidades, impulsado por un flujo muy húmedo de poniente que, al chocar con cordilleras elevadas, ha favorecido lluvias persistentes.

Aunque no se han batido récords, sí se han registrado rachas de viento muy fuertes. La retirada de los anticiclones y, en especial, del anticiclón de las Azores, ha dejado "todo el Atlántico libre" para la formación de estas borrascas, en palabras del experto.

Embalses casi llenos

Las consecuencias se reflejan también en los embalses, que rozan el lleno. Las precipitaciones de los tres primeros días de la semana elevaron el nivel medio hasta el 96,3 por ciento, con 617,1 hectómetros cúbicos almacenados, frente al 93 por ciento del día anterior, según los datos de Emasesa.

Hace justo un año, la situación era radicalmente distinta, con apenas un 73 por ciento de llenado. Salvo el de Cala, todos los embalses superan ya el 90 por ciento, lo que ha obligado a aliviar agua en todos ellos desde este martes.

Kristin se despide, pero deja claro que el invierno ha llegado con fuerza a Sevilla, obligando a mantener la vigilancia y la prudencia en los próximos días.