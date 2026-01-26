Restablecida la circulación ferroviaria entre Arahal y Marchena tras suspenderse por la "posible caída de un muro"

La circulación ferroviaria entre los municipios sevillanos de Arahal y Marchena ya está restablecida. Así lo ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de un mensaje en sus redes sociales publicado este lunes.

El pasado domingo, Adif anunciaba que el tráfico de trenes entre los dos municipios quedaba suspendido debido a una "posible caída de un muro". Finalmente, el servicio ha vuelto a estar operativo después de "solventar" el episodio.

Ante el incidente, el organismo dispuso un "plan alternativo de transporte para los trenes de media distancia" por carretera entre el municipio sevillano de Dos Hermanas y Málaga.

La nueva incidencia llegó en una semana negra en materia ferroviaria debido al accidente entre dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz que se saldó con 45 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de diversa categoría.

Tan solo dos días después tuvo lugar otro accidente mortal, esta vez en Barcelona. Un muro de contención cayó sobre un tren de Rodalies de la línea R4. Un joven sevillano de 28 años que estaba de prácticas en el servicio murió a causa del siniestro.