Muere un hombre tras ser atropellado mientras andaba por la A-92, en Sevilla: el conductor dio negativo en las pruebas

Un hombre ha muerto tras ser atropellado la noche del pasado domingo en la A-92 a su paso por la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla mientras andaba por la citada vía sobre las 22:45 horas.

Concretamente, el fallecido estaba andando por la carretera a la altura del kilómetro 68, sentido Sevilla. Se trata de una línea recta. Según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, es posible que el varón no llevase chaleco reflectante.

Por ahora, el conductor que supuestamente habría atropellado a la personas está identificado y ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y de drogas. No obstante, las autoridades aún no han podido identificar al fallecido.

Actualmente, la investigación está abierta con el fin de esclarecer las causas de lo acontecido y determinar si hay una tercera persona implicada.

En torno a las 22:45 horas, el servicio de Emergencias 112, perteneciente a las Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, recibió una llamada en la que se alertaba de que había una persona tirada en el suelo.

Inmediatamente después de registrar el aviso, se desplazaron hasta el lugar de los hechos sanitarios pertenecientes al Centro de Emergencias 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez allí, los efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.