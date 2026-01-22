La Cartuja Pickman tiene nuevo dueño: Targhetta y las hermanas Lucsik consiguen comprarla

La Cartuja Pickman tiene nuevo dueño. El grupo inversor formado por las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic y el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha sido la entidad elegida por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla.

El importe de la inversión inicial asciende a más de 1,6 millones de euros. Asimismo, han destacado, que según el informe del administrador concursal, la propuesta de este grupo ha sido "la mejor en todos los ámbitos" (económico, social y laboral).

La oferta además contempla la asunción de la deuda pendiente con la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores que pasarán a integrarse en la nueva sociedad, según ha destacado el fondo inversor en un comunicado.

El grupo inversor ha señalado que "está ya diseñando" un plan integral de relanzamiento que contempla, a corto plazo, la incorporación de perfiles directivos en áreas estratégicas.

La hoja de ruta incluye la inversión en una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización.

La sede social estará en Sevilla

El proyecto de Targhetta -que tenía el apoyo de los trabajadores- pone el foco en "la continuidad y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla". Por este motivo, el grupo ha confirmado que la sede social de la nueva empresa estará en la capital hispalense.

Asimismo, ha agradecido la actitud "dinámica y proactiva" de la Junta de Andalucía a través de las consejerías de Industria, Energía y Minas y Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

En este sentido, destacan que han trasladado a los inversores internacional "las ventajas competitivas del territorio para el desarrollo del proyecto, acelerando la toma de decisiones y favoreciendo la consolidación de una apuesta industrial y económica ambiciosa en esta comunidad".

Por su parte, Javier Targhetta, ha indicado que "el margen temporal para presentar una oferta era necesariamente reducido y la situación jurídica de un activo inmerso en un proceso de liquidación es siempre compleja, por lo que la labor de la Junta de Andalucía ha sido determinante para atraer a un grupo inversor de primer nivel internacional".

Asimismo, ha destacado que gracias a esto "se ha evitado el riesgo de deslocalización y se relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado".

Targhetta ha valorado también la actitud de los empleados de La Cartuja, quienes, a su parecer, "aportan un conocimiento esencial para revitalizar la empresa y han demostrado una gran motivación por devolver a esta emblemática compañía al lugar que merece".