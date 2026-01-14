La provincia de Sevilla recibirá 2,3 millones para ejecutar 28 proyectos de reparación tras las lluvias de marzo de 2025

El río Guadaíra, a su paso por Arahal, durante la borrasca Konrad. EP Sevilla

La provincia de Sevilla contará con una inyección de 2.365.550,13 euros procedentes del Gobierno de España para ejecutar 28 proyectos de reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial dañadas por las intensas lluvias registradas en marzo de 2025.

Así lo ha hecho público el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras la asignación de subvenciones aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 1 de abril.

En total, se han aprobado 28 proyectos en la provincia de Sevilla. De ellos, 10 son impulsados por la Diputación Provincial y 18 correspondientes a los municipios de La Algaba, Los Palacios y Villafranca, Castilleja del Campo, Lora del Río, La Campana, Alcalá de Guadaíra, Salteras, Utrera, El Cuervo y Aznalcóllar.

Sevilla fue incluida en la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" debido a los graves daños ocasionados por distintos fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos la borrasca Konrad.

Las ayudas están destinadas a financiar obras de reparación o restitución de infraestructuras esenciales de titularidad municipal y provincial, como calles, edificios públicos, alumbrado, redes de alcantarillado, parques o carreteras dependientes de la Diputación de Sevilla.

El objetivo es que los municipios puedan recuperar cuanto antes la normalidad en los servicios públicos tras los daños sufridos.

Presupuesto total

El presupuesto total aprobado para todas las zonas afectadas en España asciende a 65,9 millones de euros, de los que más de 2,3 millones corresponden a Sevilla.

Según ha señalado Francisco Toscano, esta cantidad supone subvencionar el 50 por ciento del coste total de las actuaciones previstas en la provincia, cuyo importe global alcanza los 4.731.100,34 euros.

Aunque las actuaciones se centran principalmente en devolver las infraestructuras a su estado previo a las inundaciones, la normativa permite introducir mejoras técnicas siempre que estén justificadas para reducir el riesgo ante futuros episodios climáticos extremos.

Las solicitudes fueron tramitadas por los ayuntamientos afectados, las mancomunidades y la propia Diputación de Sevilla, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno y bajo la supervisión de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Con estas subvenciones, el Gobierno busca aliviar la carga económica de las administraciones locales y acelerar la recuperación de los municipios sevillanos tras uno de los episodios de lluvias más dañinos de los últimos años.