Sevilla cierra un 2025 negro en cuanto a muertes laborales con 36 fallecidos, la cifra más alta de la última década

A pesar de que aún no ha terminado, 2025 es ya el año más trágico de la última década en cuanto a muertes laborales en Sevilla. En total, los fallecidos ascienden a los 36, según los últimos datos aportados por el sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO).

Carmen Tirado, secretaria de Salud Laboral de la organización en la provincia, explica a este medio que la mencionada cifra se conoce ahora pero que la última información registrada corresponde a septiembre.

Es decir, la última muerte notificada se dio tres meses antes de que acabase el año y por entonces ya suponía un número récord. No obstante, hasta que se sepa el total del año -que suele ser en el mes de febrero- este puede aumentar.

La cifra es "terrorífica", pero lo es más si se tiene en cuenta que los fallecidos en el trabajo o yendo hacia el mismo -las conocidas como defunciones in itinere- durante el año pasado fueron 22, 14 menos que en 2025, si se atienda a lo recogido en los informes del Ministerio de Trabajo.

Este último dato ilustra el otro lado de la balanza. Y es que el 2024 fue el periodo en el que menos fallecidos en el trabajo se notificaron de los últimos diez años.

"No se aplican las medidas de seguridad"

Al mismo le sigue 2018, en el que se registraron 23 fallecimientos. En cuanto al resto de fechas, las cifras oscilan entre 25 y 35 defunciones.

La razón, en palabras de Tirado, está clara: "hay empresas que no cumplen con la normativa; no se aplican las medidas de seguridad obligatorias".

Asimismo, señala que "si escalofriante es el número de personas que mueren en el trabajo, más escalofriante es saber que se podrían haber evitado con las medidas adecuadas".

Al hilo de esto, destaca que "el número de accidentes laborales graves es muy alto" y afirma que en estas situaciones "no existe el factor suerte". No obstante subraya que "si se cuenta con los medios necesarios, si ocurre algo no va a ser mortal".

Desde la Conferencia de Empresas de Andalucía (CEA), reiteran "que la prevención de riesgos laborales es una responsabilidad compartida y un objetivo común".

Manuel Carlos Alba, director del área jurídica y relaciones laborales de la entidad, asegura que "cuidar de la salud y la seguridad de las personas en el trabajo es también un factor claro de productividad para las empresas".

La otra cara de la siniestralidad laboral

No obstante, Alba hace hincapié en que "el análisis de los datos invita a actuar, pero también a contextualizar" y apunta a un dato en concreto: "Hay una parte muy relevante de la siniestralidad mortal que no está directamente vinculada a las condiciones del puesto de trabajo", sino con otras causas como las muertes in itinere o las no traumáticas.

Por este motivo, la CEA hace un llamamiento a "la coherencia entre la vida laboral y personal, que resulta clave y es necesario promover hábitos de vida saludables, seguros y sostenibles".

En este sentido, cabe destacar que 14 de los fallecimientos durante 2025 se debieron a causas no relacionadas directamente con el trabajo.

En concreto, seis personas perdieron la vida a causa de una parada cardíaca y ocho en accidentes de tráfico cuando iban o volvían de sus puestos laborales, convirtiéndose esta en la principal causa de muerte laboral.

Al respecto, Carmen Tirado hace un llamamiento a "investigar qué está pasando".

La víctima mortal número 36 fue un hombre de 60 años que falleció en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira tras quedar atrapado en su lugar de trabajo, según los datos aportados por CC.OO a EL ESPAÑOL de Sevilla.

En total, dos hombres han perdido la vida por este motivo en la provincia durante 2025.

Tres víctimas en una misma nave

Sin embargo, son las caídas a distinto nivel la principal causa de fallecimiento laboral relacionada directamente con el puesto de trabajo.

Al respecto, Tirado pone de ejemplo la muerte de un operario el año pasado que, "estaba arreglando el techo de una nave cercana a Las Razas junto a su compañero cuando la infraestructura cedió".

"Uno de los trabajadores murió porque cayó de cabeza, el otro pudo sobrevivir porque chocó con una maquina de aire acondicionado que desvió su trayectoria. Aquí es el único momento en el que podemos hablar de suerte".

El aplastamiento es otro de los accidentes laborales que más víctimas mortales provoca. Los últimos datos recogen seis fallecimientos por este motivo, tres de ellos los ocurridos el pasado mes de abril después de que se desplomara el techo de una nave agrícola en el municipio sevillano de Coría del Río.

La cubierta se vino abajo debido a las fuertes rachas de viento que había, arrebatándolo la vida a tres hombres de entre 40 y 60 años y destrozando a tres familias de la provincia.