Transportes licita por más de 45M€ las obras del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero

El proyecto cuenta con una inversión total de 688 millones de euros y se repartirá en tres fases.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace con El Copero, con un presupuesto de 45,1 millones de euros.

Se trata de la primera actuación derivada del proyecto de trazados entre los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Coria del Río. En total, los trabajos cuentan con una inversión de más de 688 millones de euros, una cifra que ya ha sido aprobada.

Dada la envergadura y complejidad de este proyecto de trazado, su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas.

El nuevo tramo de la SE-40 tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2.

El primero de los tramos abarca el recorrido comprendido entre Dos Hermanas, en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la SE-40, y el futuro nexo de El Copero, cuya construcción está incluida en el presente contrato.

El segundo tramo se extiende desde este último enlace hasta la conexión con la A-8058, dando servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río.

En lo que se refiere a la tercera fase, la del corredor verde, se trata de un gran parque periurbano y corredor ecológico que se extenderá sobre el Guadalquivir y Guadaíra.

El proyecto incluye también la reposición del itinerario ciclista y peatonal en ambas márgenes del río Guadaíra. En el margen izquierda, esta se realiza mediante una pasarela sobre la SE-40.

En el margen derecho, el itinerario se restituye a través de un paso inferior bajo la plataforma de la carretera, integrándose en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla.

Asimismo, se contempla una nueva conexión peatonal y ciclista entre el margen derecha del río Guadaíra y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir.

Esta conexión enlaza el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del enlace de El Copero y queda preparada para su futura prolongación hacia Coria del Río.