Detenidos dos hermanos por atracar en un supermercado lleno de clientes y huir con la caja registradora

Un agente muestra el arma de fuego usada por los atracadores. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe a dos hermanos acusados de cometer varios robos con violencia e intimidación utilizando un arma simulada.

La investigación se inició tras el asalto a un supermercado en plena hora de afluencia, donde los sospechosos irrumpieron con un arma blanca y un arma corta mientras el establecimiento estaba lleno de clientes.

Según testigos y las imágenes de seguridad, los atracadores amenazaron a una cajera con el arma de fuego. Tras un forcejeo, consiguieron arrebatarle la caja registradora y huyeron apresuradamente.

La Guardia Civil recuperó posteriormente la caja fuerte entre la vegetación de un jardín cercano, así como el arma blanca, la pistola utilizada y varias prendas que los autores desecharon en su huida.

Las pesquisas también relacionan a los detenidos con otro asalto en un centro de estética de la misma localidad, donde intimidaron a la propietaria con un cuchillo de grandes dimensiones antes de robar la caja registradora y escapar.

Uno de ellos, herido

Durante el registro del domicilio familiar, los agentes encontraron al segundo de los hermanos con una herida profunda en la pierna y abundante sangrado, mientras intentaba colocarse un torniquete.

Los investigadores vinculan esta lesión a un robo previo en un establecimiento hostelero, donde se localizaron restos de sangre junto a una cristalera fracturada.

Ambos hermanos han pasado a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, robo en interior de vivienda y estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito robadas.

La investigación, desarrollada por el equipo de Policía Judicial de Mairena con apoyo de la Comandancia de Sevilla y la Usecic, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.