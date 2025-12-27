Encuentran el cadáver de un hombre en un canal de Isla Mayor que estaba desaparecido desde el 25 de diciembre

Agentes del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla en Isla Mayor. Guardia Civil

El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en un brazo del canal de riego a su paso por la localidad sevillana de Isla Mayor. El varón estaba en paradero desconocido desde el 25 de diciembre.

Según informaron fuentes del instituto armado, la víctima se encontraba atrapada en un cañaveral, lo que dificultó su localización. Finalmente, el cuerpo fue rescatado a las 14:15 horas, y la Autoridad Judicial procedió al levantamiento del cadáver alrededor de las 16:00 horas.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que el hombre estaba desaparecido desde el pasado 25 de diciembre.

Por el momento, todo apunta "a un accidente", descartándose "a priori cualquier signo de violencia", según las mismas fuentes.

El Equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe se encarga actualmente de la investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

El suceso ha conmocionado a la localidad de Isla Mayor, donde se siguen desarrollando las investigaciones para esclarecer cómo se produjo este trágico desenlace.