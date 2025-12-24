Entran en la iglesia de un pueblo de Sevilla para robar un cuadro de El Greco y se llevan la réplica

El municipio sevillano de Paradas se ha levantado la mañana de este miércoles con una noticia de lo más curiosa.

Unos ladrones han entrado en la iglesia del pueblo con el objetivo de llevarse un cuadro original de El Greco que el templo guarda en su interior: la Magdalena Penitente.

Sin embargo, el robo no ha acabado como se esperaba y los autores de los hechos se han llevado una copia de la obra.

El aviso se recibió durante la madrugada de este miércoles, después de que los implicados accedieran a la iglesia de San Eutropio por la puerta principal.

Según ha confirmado la Guardia Civil a este medio, cabe la posibilidad de que los atracadores supieran que la pintura que se estaban llevando era falsa y podrían haber intentado hacerse con la verdadera; no obstante, este dato aún no está confirmado.

Actualmente, la investigación está abierta y un equipo de la Policía Judicial del Instituto Armado está en la iglesia haciendo las labores pertinentes para dar con los autores del robo.

En el interior del templo se encuentra la obra original de El Greco, la de mayor valor de todo el interior, pero esta está protegida con una reja. Según la Benemérita, en principio los ladrones no se habrían llevado ningún objeto más.