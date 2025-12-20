Sevilla tiene solo 320.000 viviendas para casi 700.000 habitantes y El Ronquillo, una para cada vecino

Sevilla capital cuenta con 327.393 viviendas para una población de 687.488 habitantes, lo que significa que dispone de la mitad de casas que de residentes.

Por su parte, El Ronquillo, pequeño municipio de la Sierra Norte de Sevilla, presume de tener prácticamente un hogar por cada habitante. De hecho, esta localidad posee el mayor porcentaje de viviendas vacías de la provincia.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 31,45 por ciento de sus casas están deshabitadas, una cifra que contrasta con la ocupación casi plena de otros municipios sevillanos como El Viso del Alcor, donde solo un 6,6 por ciento de las viviendas permanece sin uso, o Sevilla capital.

Con un censo de 1.440 personas en 2024 y un total de 1.329 viviendas, la población del Ronquillo se concentra mayoritariamente en el núcleo urbano, con 1.381 habitantes, mientras que solo 59 viven en zonas dispersas.

La edad media del municipio se sitúa en 46,6 años, y los menores de 20 años representan menos del 18 por ciento de la población.

Estos datos reflejan un envejecimiento progresivo de la población y una escasa presencia de jóvenes, factores que podrían explicar la elevada tasa de casas vacías: muchas propiedades permanecen como segunda residencia, heredadas o sin demanda suficiente para ser habitadas.

El perfil de las viviendas también contribuye a entender esta realidad. Según el portal Fotocasas, el precio medio del metro cuadrado en El Ronquillo es de 2.118 euros y el valor medio de los inmuebles asciende a 215.630 euros.

La mayoría de estas casas cuentan con al menos 100 metros cuadrados, tres habitaciones y hasta tres plantas, características que responden tanto a la tradición de viviendas familiares amplias como a una oferta que no siempre se ajusta a las necesidades de la población local.

El Viso del Alcor

En contraposición, El Viso del Alcor, situado en la comarca de Los Alcores, muestra un panorama muy diferente, con un porcentaje de viviendas vacías del 6,60 por ciento.

Con un censo de aproximadamente 19.400 personas en 2025 y 7.395 viviendas, la localidad mantiene una ocupación prácticamente plena: 6.419 inmuebles son de uso principal y solo 976 se consideran no principales.

La edad media de los visureños es de 41 años, más baja que la del Ronquillo, lo que refleja un municipio con población más joven y activa.

El mercado inmobiliario de El Viso del Alcor también se caracteriza por su accesibilidad y diversidad.

El precio medio del metro cuadrado es de 1.143 euros, mientras que el valor medio de los inmuebles asciende a 134.687 euros.

Las viviendas suelen ser más amplias que en El Ronquillo, con alrededor de 125 metros cuadrados y hasta tres plantas, aunque muchas requieren reformas completas.

Este factor hace que la ocupación sea alta, ya que la demanda supera a la oferta y las propiedades se mantienen en uso o se compran para rehabilitar.

El caso de Sevilla capital

El caso de Sevilla capital se sitúa entre estos dos extremos. Con un porcentaje de viviendas vacías del 7,54 por ciento, la ciudad cuenta con 327.393 inmuebles, de los cuales 266.588 son de uso principal y 60.805 no principal, mientras que su población asciende a 687.488 habitantes.

Esto refleja un mercado con ocupación superior al del Ronquillo, pero con cierta disponibilidad de viviendas deshabitadas, especialmente por razones de inversión o segunda residencia.

El histórico de precios en Sevilla también explica parte de este fenómeno. Desde 2007, cuando el metro cuadrado costaba 2.478 euros, hasta la actualidad, con un valor de 2.693 euros, el mercado ha vivido altibajos importantes, especialmente durante la recesión económica entre 2012 y 2017, cuando los precios cayeron hasta 1.771 euros por metro cuadrado.

Estos cambios afectaron la accesibilidad y la ocupación de viviendas, con un mercado que hoy se mantiene continuamente al alza y con tensiones entre oferta y demanda.

La comparación entre estos tres contextos muestra cómo factores demográficos, ubicación geográfica y características de los inmuebles influyen directamente en la tasa de viviendas vacías.