Muere un motorista de 59 años en el municipio sevillano de Palomares del Río

Un hombre de 59 años de edad ha muerto en un accidente de tráfico cuando circulaban con su moto por una carretera que conecta la A-8058 con la SE-40, en la localidad sevillana de Palomares del Río. El trágico suceso tuvo lugar el pasado miércoles en torno a las 23:30 horas.

Sobre la citada hora, el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que había un motorista herido a la altura de una rotonda situada en el mencionado municipio.

Inmediatamente se personaron en el lugar de los hechos sanitarios del 061 y una patrulla de la Guardia Civil de tráfico, sin embargo, a pesar de la rápida intervención, el hombre falleció en el lugar de los hechos.

Con este, ya son tres los fallecidos en la provincia de Sevilla en accidentes de moto durante esta semana.

El pasado domingo, un hombre de 47 años perdió la vida en un accidente de tráfico en el puente de San Bernardo, ubicado en la capital. El suceso ocurrió sobre las 21:00 horas y obligó al cierre total del tráfico rodado y tránsito peatonal.

También esta semana otro hombre murió en un accidente con su moto en el puente del Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el puente del Cachorro. El fallecido era Nacho Ansó, el director de los hoteles NH en la ciudad andaluza.

La víctima chocó con su motocicleta contra un turismo poco después de las 09:00 horas del pasado martes. Un suceso que ha conmocionado a trabajadores y amigos del empresario.