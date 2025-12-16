Una reyerta en Brenes (Sevilla) acaba con un hombre con "bastantes dedos amputados" y un detenido

Un hombre ha acabado con "bastantes dedos" de la mano amputados tras una reyerta en el municipio sevillano de Brenes.

Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, el suceso ocurrió el pasado sábado por la noche. Los implicados utilizaron machetes durante la pelea.

Los agentes incautaron las armas utilizadas y detuvieron a un hombre como presunto autor de los hechos, aunque aún está la investigación abierta.

A través de redes sociales se ha difundido un vídeo en el que se aprecia el escenario que quedó tras la pelea. En las imágenes aparece un gran charco de sangre en el suelo.

El trágico suceso, que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, se saldó con una persona herida de gravedad.

Las lesiones ocasionadas en sus manos "al intentar defenderse" hicieron que tuviese que ser trasladado a un centro de salud del municipio y, posteriormente, al hospital Virgen Macarena.

Un gran número de personas fue hasta el cuartel de la Guardia Civil de Brenes increpando al presunto autor de los hechos. No obstante, no hay que destacar grandes altercados en esta ocasión.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al juzgado de Lora del Río y se procedió a su ingreso en prisión provisional.