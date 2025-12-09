Prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de Jenny, la mujer hallada muerta en Sevilla el fin de semana

Prisión provisional y sin fianza para Ismael, el presunto asesino de Jenny, la mujer hallada muerta en su casa el pasado fin de semana en el municipio sevillano del Viso del Alcor.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona (Sevilla), en funciones de guardia y competente además en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que, supuestamente, mató a su expareja en la mencionada localidad.

El ingreso se ha decretado a petición de la Fiscalía. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato. Durante la comparecencia en sede judicial, el investigado se ha acogido a su derecho de no declarar.

Después de su comparecencia, el detenido ha sido trasladado de nuevo al módulo penitenciario de un centro hospitalario. En este área permanecía desde su detención el pasado sábado bajo custodia judicial y seguirá allí hasta que ingrese en prisión.

El Gobierno ha confirmado este martes que el trágico suceso del pasado sábado se trata de un asesinato por violencia machista.

En cuanto a la víctima, Jenny, esta no constaba como denunciante, perjudicada o víctima de violencia de género.

Sin embargo, se ha confirmado que el supuesto autor de los hechos, Ismael, sí tenía antecedentes por violencia de género por una relación anterior. Es más, el detenido constaba en el sistema VioGén.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado durante la tardenoche. En ese momento, los bomberos recibieron un aviso de que se estaba produciendo un incendio en una de las casas de la calle Calvario, en el citado municipio.

Una vez que llegaron al lugar de los hechos, se encontraron el cuerpo sin vida de Jenny, de 30 años. Además, el cadáver presentaba signos de arma blanca.

Inmediatamente se detuvo a Ismael, su presunta pareja, de 35 años de edad. Según confirmó el subdelegado del Gobierno en España, Francisco Toscano, este no opuso resistencia.

Supuestamente, el hombre habría apuñalado a Jenny y, posteriormente, intentado "prender fuego a uno de los colchones".

La víctima, la tercera mujer asesinada por violencia machista en lo que va de año en la provincia de Sevilla, era de origen colombiano y tenía tres hijas.

Una de ellas, de 11 años de edad, residía en la localidad con su madre. Los otros dos "iban a venir a España el mes que viene", según relató una de las amigas de la fallecida a este periódico.