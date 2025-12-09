Las dos caras de la seguridad en Sevilla: menos robos y tráfico de drogas, pero se disparan los asesinatos y los ciberdelitos

Las claves nuevo Generado con IA En Sevilla descienden los robos y los delitos de tráfico de drogas, pero aumentan de forma preocupante los homicidios y los ciberdelitos. La provincia registra un 80% más de homicidios consumados respecto al año anterior, igualando a Málaga en víctimas mortales y situándose entre las más afectadas de España. La ciberdelincuencia crece un 25,9%, con las estafas informáticas como principal problema y un fuerte aumento en otros delitos digitales. Aumentan los robos de vehículos y las agresiones sexuales graves, mientras que los delitos contra la libertad sexual y los hurtos disminuyen.

La provincia de Sevilla muestra en 2025 un panorama desigual en materia de seguridad. La provincia reduce los robos y los delitos de tráfico de drogas, pero registra un fuerte aumento de los homicidios y la ciberdelincuencia, según el informe de Criminalidad que abarca los meses de entre enero y septiembre.

El dato más inquietante del informe reside en la violencia extrema. Durante los primeros nueve meses del año, la provincia registró 18 homicidios dolosos y asesinatos consumados, una cifra que pulveriza los registros del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 10 muertes violentas.

Este incremento del 80% sitúa a Sevilla en lo más alto de la tabla de criminalidad grave en Andalucía, empatando en la primera posición con Málaga, que también suma 18 víctimas mortales.

La gravedad de estos números trasciende el ámbito autonómico. La capital hispalense y su provincia destacan negativamente en el contexto nacional por su alta incidencia en delitos contra las personas, ocupando también el cuarto lugar en España.

El impacto de la criminalidad se confirma al comparar los datos con el resto de Andalucía. Sevilla registra el segundo volumen más alto de infracciones penales con 75.677 casos, con un leve repunte del 0,5%. Málaga se sitúa en primera posición con 80.054. Ambas provincias concentran la mayor parte de la criminalidad andaluza.

Ciberdelincuencia

Por su parte, la cibercriminalidad actúa como el principal motor del aumento delictivo en la provincia. Los delitos cometidos a través de la red crecieron un 25,9%, pasando de 13.907 infracciones en 2024 a 17.505 en este año.

Dentro de esta categoría, las estafas informáticas representan el grueso del problema, con 15.067 casos y un aumento del 22,8%. No obstante, el repunte más agresivo lo protagonizan los "otros ciberdelitos", que suben un 48,7% hasta alcanzar las 2.438 denuncias.

En este apartado, Sevilla lidera la estadística en Andalucía con holgura, superando significativamente a Málaga, que registra 14.857 casos.

Menos robos

La otra cara de la moneda, la positiva, la ofrece la criminalidad convencional, que desciende un 5,3% en términos generales. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones cayeron un 15%, bajando de 3.644 a 3.099. Concretamente en las viviendas, los robos descendieron un 8,4%.

También disminuyen los robos con violencia e intimidación, que anotan una bajada del 6,4 % -1.781 casos frente a los 1.903 del año previo-, y los hurtos, el delito más común por volumen, que disminuye un 10,8 % hasta situarse en 16.111 infracciones.

Asimismo, la lucha contra el narcotráfico arroja cifras esperanzadoras. Las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas descendieron un 11,8%, quedándose en 420 casos.

Vehículos y agresiones sexuales

Pese a la mejora general en estos apartados, la sustracción de vehículos se dispara un 20,6 % con 1.522 coches robados. Este dato coloca a Sevilla en la tercera posición nacional, superando a provincias como Valencia o Alicante.

Aunque el total de delitos contra la libertad sexual bajó un 7,3 %, las agresiones más graves --aquellas con penetración-- aumentaron un 7,5 %, pasando de 106 a 114 casos.

Sevilla ocupa la segunda posición andaluza en este ámbito penal, siguiendo muy de cerca a Málaga, que contabilizó 126 agresiones de este tipo.

Guardia Civil

Un agente del grupo GRS de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, que ha preferido mantener el anonimato, ha explicado a EL ESPAÑOL de Sevilla las posibles causas de estos aumentos.

Según esta fuente, el drástico repunte en los homicidios dolosos y asesinatos consumados "se puede deber a que están entrando más armas ilegales a España y por las mafias de drogas".

Esto también explicaría el incremento en la sustracción de vehículos, que ha subido un 20%. "Puede ser también por tema de drogas, ya que los traficantes necesitan coches para hacer portes, que muchas veces son robados".

Respecto al aumento de la cibercriminalidad, la fuente consultada considera que la tendencia al alza resulta una consecuencia inevitable de la modernización. "Mientras más sistemas informáticos tengamos o cuanto más dependamos de la informática, más crímenes de este tipo van a suceder", cuenta.

Además, alerta sobre un factor cualitativo que complica la detección de las estafas y perfecciona el engaño. "Con el tema de la Inteligencia Artificial (IA) todo es mucho más real".

Andalucía

En este contexto, Málaga y Sevilla concentran el mayor volumen delictivo, sumando más casos que el resto de provincias combinadas. Málaga lidera el total con 80.054 infracciones, seguida por Sevilla con 75.677.

Sin embargo, la distribución del crimen varía según el territorio. Mientras Málaga encabeza los hurtos y el tráfico de drogas, Sevilla sufre una mayor incidencia en robos con violencia e intimidación -1.781 casos frente a los 1.428 malagueños- y lidera también los robos con fuerza en domicilios con 1.993.