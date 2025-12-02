Un pueblo de Sevilla le quita la calle a Juan Carlos I con el voto a favor del PP: se llamará como cuando gobernaba Franco

La localidad sevillana de Peñaflor va a cambiarle el nombre a la vía que homenajea al rey Juan Carlos I. A partir de ahora, y gracias al apoyo del grupo municipal del PP, se llamará calle Largo. Esta última denominación es la que tenía antes de la llegada del primer ayuntamiento de la democracia actual.

El alcalde del municipio de alrededor de 3.600 habitantes y a 80 kilómetros de la capital, José Ruiz, ha explicado que se trata de una propuesta que el grupo IU -que gobierna con mayoría absoluta- llevó a Pleno y que fue aprobada con el apoyo de PSOE y PP.

Según ha señalado el primer edil, todos los concejales votaron a favor de que se sustituyese la denominación que homenajeaba al Rey emérito por 'Largo', consiguiendo un total de 11 'síes'.

Tal y como ha señalado el alcalde, este último nombre es por el que se conocía popularmente la vía antes de la llegada del primer ayuntamiento de la actual democracia en 1979.

Durante unas jornadas sobre patrimonio local, la Asociación Amigos de Peñaflor solicitó que, además de mantener la placa con el nombre del emérito, también se colocase la denominación Largo.

Esto último se estaba haciendo en otros puntos del municipio e incluso en Sevilla capital.

Sin embargo, el grupo municipal IU presentó en el Pleno una propuesta que consistía en cambiar por completo el rótulo. La misma consiguió el 'sí' de los cuatro concejales que tienen PSOE y PP, dos cada uno.

La explicación que da el Consistorio al respecto es que en el caso de la calle Juan Carlos I se da la circunstancia "de que nunca se ha llamado a esa calle por ese nombre, por lo que lo más lógico era cambiar el rótulo directamente".

Finalmente, en unos días se procederá a la retirada del antiguo callejero y la colocación del nuevo.