Desarticulan una red criminal dedicada al tráfico de drogas en el Guadalquivir: 6 detenidos y 3 toneladas de hachís incautadas

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas por el río Guadalquivir. La operación se ha saldado por seis detenidos y la incautación de numerosos efectos, entre ellos más de tres toneladas de hachís, dos vehículos deportivos de alta gama y un chaleco antibalas.

El citado río -que cruza la provincia de Sevilla y desemboca en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda- era utilizado por los implicados como principal vía de recepción y traslado de la droga.

El Guadalquivir tenía un papel fundamental en la distribución de las sustancias, puesto que servía como punto intermedio entre la costa andaluza y las rutas de exportación continental.

Sin embargo, según han señalado los agentes en una nota de prensa, los supuestos narcotraficantes repartían parte de la mercancía que recibían en la provincia para el menudeo de la zona.

La parte restante era enviada al extranjero mediante envíos ilegales de paquetería que gestionaba un matrimonio afincado en un barrio de Sevilla.

Fruto de las investigaciones pertinentes, los agentes han podido intervenir más de 3 toneladas de hachís, dos coches deportivos de alta gama, un chaleco antibalas, una placa de la Guardia Civil y una furgoneta que se usaba para el petaqueo.

Imagen de la placa intervenida. Policía Nacional. Sevilla

La investigación comenzó el pasado verano. Gracias a ella, los efectivos policiales pudieron confirmar la existencia de una sólida red que se dedicaba a almacenar, manipular y distribuir la droga.

Además, la Policía Nacional descubrió que parte del cargamento se vendía en la ciudad de Sevilla al por menor junto con más drogas obtenidas de otras plantaciones de marihuana distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a la droga restante, los supuestos autores de los hechos la preparaban para su exportación a terceros países.

Para ello, según la Policía Nacional, usaban servicios de paquetería tradicionales en los que usaban los nombres de empresas reales. Eran un matrimonio residente en la barriada del Aeropuerto viejo el que se encargaba de gestionar y encubrir los envíos.

Los seis detenidos han sido puestos a disposición judicial, junto a los efectos, a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.