Detenido el 25N por lanzar discursos de odio contra las mujeres a través de su perfil de redes sociales

Guardia Civil de Sevilla durante la detención de una persona por generar discursos de odio contra las mujeres a través de las redes sociales. Guardia Civil

Agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo) de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a un hombre por difundir en redes sociales contenidos que podrían constituir un discurso de odio por motivos de género en la jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según el cuerpo policial, el sospechoso aprovechaba la amplia audiencia de su comunidad virtual, en la que acumulaba más de 125.000 seguidores, para lanzar mensajes que buscaban fomentar la hostilidad y la discriminación contra las mujeres.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los Servicios Sociales Comunitarios en un Puesto de la Guardia Civil de la Campiña sevillana. Estos alertaron de la existencia de publicaciones en las que esta persona arremetía contra las mujeres.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron numerosas publicaciones y emisiones en directo en las que el detenido incitaba de manera explícita al odio y la hostilidad hacia las mujeres mediante comentarios "denigrantes, misóginos e intolerantes".

El Instituto Armado ha señalado que este conjunto de acciones, claramente motivadas por la discriminación y la intolerancia por razón de género, contribuye a generar miedo e inseguridad entre las mujeres.

La Guardia Civil también ha destacado la estrecha colaboración mantenida con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación a lo largo de toda la investigación.

69 violaciones

En este sentido, es importante recordar que, según los datos del Ministerio del Interior, en la provincia de Sevilla, en lo que va de año, se han denunciado 320 delitos sexuales, de los cuales 69 han sido agresiones sexuales con penetración.

Esta clase de delitos sexuales en la provincia han disminuido un 10 por ciento en relación al pasado ejercicio 2024, cuando se registraron 356 incidencias, de las que 76 fueron violaciones.