La borrasca Claudia provoca la alerta naranja en Sevilla y el desvío del tráfico en la SE-20 por daños en la calzada

Imagen de recurso de una persona durante una jornada de precipitaciones. EP. Sevilla

Sevilla vive unos días de intensas lluvias en toda la provincia. Parece ser que, con la borrasca Claudia, el otoño ahora sí que ha llegado a la ciudad.

Las fuertes precipitaciones han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a dar el aviso naranja para la jornada de este sábado hasta las 22:00 horas. En un primer momento, Aemet había decretado únicamente el nivel amarillo.

Esta situación está provocando decenas de incidencias. Entre ellas, el desvío del tráfico en la SE-20 después de que la calzada de esta sufriese daños en uno de los carriles.

En concreto, se ha formado un gran socavón que ha hecho que las autoridades competentes hayan tenido que desviar el tráfico y está obligando a los conductores a circular con máxima precaución.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible.

Asimismo, la Policía Local recomienda a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las actuaciones.

En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan de Emergencias Territorial en fase 1 de emergencia. Durante el pasado viernes, este operativo se mantuvo en fase de preemergencia.

Hasta que mejore la situación, los parques, jardines, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad permanecerán cerrados.