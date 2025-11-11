El municipio con mayor renta per cápita de Sevilla se suma a la fiebre de los pisos turísticos: más del doble en cuatro años

Tomares, el municipio con mayor renta per cápita de la provincia de Sevilla, se ha subido al carro de los pisos turísticos y ha protagonizado un aumento del doble de los mismos en los últimos cuatro años.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2021, Tomares registraba 20 pisos turísticos. Esa cifra en mayo de 2025 era más del doble: 55 establecimientos dedicados al turismo.

Existe una sección dentro del municipio que ha hecho crecer exponencialmente este número. Se trata de la manzana formada por las calles del Españoleto, Francisco Pacheco, Pablo de Rojas y Pablo Picasso, en cuyo interior constaba una única vivienda turística en 2021 y ahora ha visto aumentar este número hasta las 13.

La zona está compuesta principalmente por casas unifamiliares de carácter residencial. En el caso de la Avenida Pablo Picasso, según la información del catastro, se trata de parcelas de entre 350 y 900 metros cuadrados construidas entre 1977 y 1987, por lo que no es una zona de nueva construcción como sí sucede en otras áreas del municipio.

Con una búsqueda rápida por plataformas como Airbnb es fácil apreciar que, sin embargo, estos establecimientos turísticos no suelen alquilarse en su totalidad, sino por habitación. De hecho, uno de ellos está dividido hasta en cinco 'suites' con distintos nombres y precios en función del tamaño y la capacidad.

Los alojamientos que se alquilan al completo suelen tener una capacidad para entre cuatro y seis personas, lo que facilita hacer un viaje con grupos grandes o en familia sin la necesidad de estar compartiendo habitación o espacios reducidos.

Precios no tan competitivos

Aunque pueda parecer que los turistas deciden alojarse en municipios algo más alejados del centro de la ciudad, como Tomares, por ahorrar algo de dinero en su viaje, lo cierto es que los precios apenas difieren.

En la plataforma Airbnb se pueden encontrar, de hecho, establecimientos más económicos en la capital. Un ejemplo de ello se ubica en pleno barrio de Triana. Se trata de un apartamento con capacidad para 6 personas, 3 dormitorios y 4 camas por 346 euros dos noches. En Tomares, por las mismas condiciones el alojamiento asciende a 410 euros.

Lo mismo sucede con los alquileres por habitaciones. Una estancia en alquiler muy próxima a República Argentina, en el céntrico barrio de Los Remedios, asciende a 142 euros dos noches, mientras que una habitación en el corazón de Tomares se sitúa en 159 euros el mismo periodo.

La diferencia notoria entre las estancias comparadas reside, por tanto, en el espacio y las características, y es que las estancias ubicadas en Tomares suelen ser más amplias y presentar un mayor cuidado estético que las que se ubican en el centro de Sevilla.

Algo "moderado"

Desde el Ayuntamiento de Tomares confirman a EL ESPAÑOL de Sevilla este aumento en los pisos turísticos, aunque puntualizan que es "una cosa muy moderada".

"Se han ido autorizando pisos a lo largo de estos años conforme a la norma de la Junta de Andalucía conforme se han ido solicitando", explican a este periódico. Sin embargo, insisten en que la situación es "moderada" y que no son muchos los pisos turísticos de la zona.

Desde el Consistorio tomareño apuntan a que este turismo que llega al municipio es "eminentemente familiar". "No se ven a personas en grupo arrastrando maletas por Tomares como sí se ve en Sevilla", sostienen.

Respecto al motivo de por qué se han estado dando establecimientos turísticos en esta zona del aljarafe, desde el Ayuntamiento opinan que es por "la proximidad con la ciudad". "Estamos a 3 kilómetros de Sevilla y hay muy buena combinación en transporte público", señalan.

Sin embargo, sostienen que la mayoría "acude con sus propios vehículos", lo que facilita aún más optar por un establecimiento a las afueras de la ciudad, con precios más bajos, pero con la comodidad de que, en menos de diez minutos, se llega al mismo centro.

"Zonas saturadas"

Y mientras en Tomares aumentan las viviendas turísticas, la preocupación por la expansión del turismo residencial continúa en Sevilla capital, donde la Asociación Vecinal del Casco Norte La Revuelta ha denunciado que en el último año se han sumado 147 nuevos pisos turísticos en el Casco Antiguo.

Se trata de un área que el Ayuntamiento había declarado como "saturada". Según los cálculos de la entidad, esto supone 536 nuevas plazas pese a la restricción municipal que prohibía nuevas licencias al superarse el límite del 10 por ciento de viviendas turísticas por barrio.

La asociación considera que aquella normativa fue "una oportunidad perdida" para frenar la turistificación del centro y asegura que más del 80 por ciento de los nuevos alojamientos serían ilegales.

Además, advierten de un aumento paralelo de apartamentos sin registrar y de proyectos hoteleros en marcha, que habrían añadido 79 nuevos establecimientos y 1.829 plazas en el último año.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que Sevilla fue la primera ciudad en Andalucía en limitar este tipo de alojamientos, en noviembre de 2024, y que han solicitado a la Junta la cancelación de las viviendas turísticas irregulares.

En este sentido, de las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 fueron rechazadas por ubicarse en zonas saturadas, y se han remitido más de mil expedientes (1.067) a la administración autonómica para su anulación.