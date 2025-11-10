Más de 4 toneladas de droga intervenida en Isla Mayor en la operación donde resultó herido de bala un agente de Policía

La operación iniciada el pasado sábado en la localidad sevillana de Isla Mayor que se saldó con un agente gravemente herido en Isla Mayor continúa su curso y, hasta el momento, se han incautado más de 4 toneladas de droga.

La Policía Nacional ha informado de que continúan los registros en el municipio sevillano y que, en las últimas horas, se ha localizado en una nave un cargamento de 3800 kilos de hachís que iba en una lancha. En total, aseguran que las incautaciones superan las 4 toneladas y media de sustancias estupefacientes.

El dispositivo, que dio comienzo el sábado 8 de noviembre, se inició de forma poco convencional, y es que un agente de la Policía fue alcanzado por dos balas en el vientre, lo que le dejó graves heridas y la necesidad de ser intervenido hasta en dos ocasiones de urgencia.

El agente, que se encuentra según las últimas informaciones "grave pero estable", participaba en un operativo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Según fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL, el objetivo era interceptar una descarga de droga en el río Guadalquivir. Cuando los narcos detectaron la presencia de los efectivos, abrieron fuego con armas de guerra.

Según fuentes policiales consultadas por este medio, el hombre se encuentra aún ingresado en la UCI del Hospital Universario Virgen del Rocío, en la capital sevillana.

El despliegue comenzó en torno a las 6:30 de la madrugada y se concentró en una zona de naves irregulares situada a unos dos kilómetros del casco urbano, un área ya conocida por su vinculación con redes de narcotráfico debido a su ubicación fluvial y el uso del Guadalquivir como vía para el transporte de droga.

Este suceso ha vuelto a poner de relieve la creciente peligrosidad de las operaciones antidroga en el bajo Guadalquivir. Existe una gran polémica en torno a estos dispositivos, ya que en la mayoría de las descargas de droga y operaciones policiales los agentes se enfrentan a delincuentes equipados con armas de guerra.

Los narcos están más armados que nunca y no dudan en abrir fuego, favorecidos por la creciente disponibilidad de armamento en el mercado negro.