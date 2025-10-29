El día de octubre más lluvioso de la historia deja carreteras cortadas, calles anegadas y cientos de incidencias

Este miércoles 29 se ha convertido en el día de octubre más lluvioso de la historia con un total de 115 litros por metro cuadrado registrados. Las consecuencias de estas intensas precipitaciones se han hecho evidentes en toda la ciudad, donde el tráfico ha colapsado, las calles se han inundado y los Bomberos han recibido más de cien alertas por incidencias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió el martes que la provincia de Sevilla recibiría abundantes lluvias desde primeras horas de la madrugada del miércoles. Tanto es así que, según sostiene el Ayuntamiento de la ciudad, desde las 00:00 hasta las 15:00 se han registrado en Sevilla hasta 115 l/m2.

Este dato supera el máximo histórico de precipitaciones en un día de octubre notificado por la Aemet. Este organismo data el 31 de octubre de 1968 como el día de mayor precipitaciones hasta la fecha, con un total de 86,2 litros por metro cuadrado. Un récord que, después de esta jornada, pasa a ocupar un segundo lugar.

El temporal ha dejado tras de sí un sinfín de incidencias en la capital y su área metropolitana. Los Bomberos han tenido que rescatar a varias personas atrapadas en sus vehículos por las balsas de agua que se han formado en distintas calles, y numerosos puntos de la ciudad han quedado completamente anegados.

La magnitud de las lluvias ha obligado también a suspender las clases en las universidades sevillanas y ha provocado importantes alteraciones en el transporte público.

El Ayuntamiento de Sevilla activó a primera hora el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia, después de que la Aemet elevara a naranja el aviso por lluvias y viento.

Más de 600 incidencias

Hasta media tarde se contabilizaban más de 600 incidencias en la ciudad, entre ellas el cierre del aparcamiento subterráneo de Mercasevilla por anegaciones y la caída de ramas en distintos puntos, como en la Ronda del Tamarguillo, donde tres carriles tuvieron que ser cortados al tráfico.

El fuerte temporal también ha obligado a posponer la inauguración del Salón del Motor de Sevilla, prevista este miércoles en Fibes. Una avería en los equipos informáticos del recinto, ocasionada durante la madrugada, llevó a la organización a suspender el acto "por motivos de seguridad".

Además, en la zona de la Isla de la Cartuja, la avenida Américo Vespucio ha permanecido cerrada y los túneles inundados, lo que ha obligado a desviar los vehículos.

Como añadido, los semáforos de algunos tramos de la avenida Torneo han dejado de funcionar, provocando atascos y complicando aún más la circulación en un día ya marcado por el caos.

En el Hospital Virgen Macarena, el personal sanitario se ha visto obligado a achicar agua ante las filtraciones registradas en distintas dependencias del centro.

El portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Blanco, explicó que durante la madrugada y la mañana se atendieron más de un centenar de avisos, principalmente rescates de personas atrapadas en vehículos y una ambulancia bloqueada por una balsa de agua.

También se registraron inundaciones en calles, el derrumbe del techo de una nave en Alcalá de Guadaíra y actuaciones en municipios como Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.

Transporte público

El transporte público ha sido otro de los grandes afectados. En el metro, el tramo comprendido entre las estaciones de La Plata y Amate ha quedado interrumpido, mientras que en los trenes de Cercanías se ha suspendido la circulación entre San Bernardo y Santa Justa por acumulación de agua en las vías.

Las líneas C-1, C-4 y C-5 han estado detenidas, y también se ha interrumpido el servicio ferroviario entre Sevilla y Huelva por una incidencia eléctrica en San Juan del Puerto.

Finalmente, varias líneas de Tussam han tenido que modificar sus recorridos ante los cortes de tráfico y los encharcamientos, entre ellas la línea 3, que en su trayecto ha evitado pasar por San Jerónimo debido a que numerosas calles del barrio se volvieron intransitables por la acumulación de agua.

Provincia

En la provincia, el temporal también se ha dejado sentir con fuerza. En Dos Hermanas, numerosas calles amanecieron completamente inundadas, y la Dirección General de Tráfico informó del corte de los túneles de la A-92 a su paso por Palmete y Alcalá de Guadaíra.

La circulación se mantuvo interrumpida en sentido Osuna entre los kilómetros 5 y 10 por la acumulación de agua en la calzada.