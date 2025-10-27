Sevilla contará con 4 nuevas rutas directas de EasyJet hacia Berlín, Lyon, Milán Malpensa y Ámsterdam

El aeropuerto de Sevilla cuenta ya con cuatro nuevas rutas directas hacia Berlín, Lyon, Milán Malpensa y Ámsterdam ofrecidas por la aerolínea easyJet.

Los nuevos recorridos se han presentado este lunes en un acto inaugural en el aeródromo sevillano como motivo de la llegada del primer vuelo directo desde la capital alemana.

Con las nuevas incorporaciones, la compañía londinense incrementa un 58 por ciento su capacidad en la temporada de invierno y suma 80.000 nuevos asientos que consolidan a la capital andaluza como "destino europeo de referencia".

Además, la compañía ha alcanzado un total de 200.000 asientos disponibles gracias a las nuevas rutas.

Las nuevas rutas tendrán dos frecuencias semanales y complementan a las ya existentes de easyJet hacia Basilea, Ginebra y Londres-Gatwick, ampliando las posibilidades de conexión directa entre Sevilla y los principales centros urbanos europeos.

"Oportunidad para el crecimiento"

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha señalado que "estos nuevos vuelos no solo refuerzan nuestra conectividad aérea con grandes capitales europeas, sino que también amplían las oportunidades de crecimiento económico, cultural y laboral para la ciudad".

Asimismo, Moreno ha señalado que "el incremento del tráfico aéreo tiene un impacto directo en la economía local" y que "esta ampliación representa un paso firme en la estrategia de internacionalización de Sevilla, impulsada desde el Ayuntamiento en colaboración con Aena y el sector turístico local".

"Cada nueva conexión es una puerta abierta para la llegada de visitantes, el intercambio cultural y la creación de empleo en sectores clave como la hostelería, el comercio y la cultura", ha destacado Angie Moreno.

Crecimiento del aeropuerto

Por su parte, el subedelagdo del Gobierno, Francisco Toscano, ha celebrado las nuevas incoporaciones y, "especialmente" la de Berlín, que supone una nueva conexión directa al aeropuerto de Sevilla.

Asimismo, ha destacado el crimiento en cuanto al número de viajeros del aeropuerto. "Hasta el mes de septiembre, son ya más de 7.156.000 los viajeros que han pasado por este aeropuerto. Esto supone más de un 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior".

"Si nos centramos en este último mes de septiembre, la cifra arroja 821.000 viajeros, aumentando en un 3,2% respecto al mes de septiembre de 2024", ha señalado.

También ha puesto en valor la "equiparación entre el número de viajeros y de vuelos internacionales respecto a los nacionales".