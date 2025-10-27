Una mujer se cuela en casa de unos ancianos en la Macarena diciendo que es trabajadora municipal y les roba las joyas

Una pareja de ancianos del barrio de la Macarena ha denunciado el robo de joyas en su casa después de que una mujer se hiciera pasar por trabajadora del Ayuntamiento de Sevilla. La puerta principal quedó encajada y una segunda persona entró a robar sin que la pareja se diese cuenta.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre, cuando los ancianos recibieron la visita de una mujer que decía ser trabajadora municipal.

Esta llevaba una mascarilla que impedía ver su rostro completo y aseguraba que no podía quitársela por motivos de protección hacia los mayores.

La asaltante aseguró que estaban haciendo una serie de inspecciones en los pisos del barrio y que los servicios eran gratuitos. Posteriormente, entró hasta el salón de la casa donde, según han contado los denunciantes, estuvieron charlando en todo momento.

Incluso, apuntan, la mujer destacó que el domicilio estaba muy oscuro e intentó abrir la ventana, pero la pareja lo impidió.

Los dos habitantes de la vivienda le solicitaron algún tipo de acreditación a la falsa trabajadora, sin embargo esta sostuvo que "que no era necesario" porque días después les llamarían para informarles de los servicios y ayudas de los que podían beneficiarse.

Horas después, cuando la dueña de la vivienda volvió a su dormitorio, se dio cuenta de que este estaba desordenado.

Tras observarlo con mayor detenimiento, comprobó que en el armario faltaban joyas, entre ellas un reloj, varios anillos y algunos pendientes.

Supuestamente, mientras que los tres hablaban en el salón, una segunda persona entró por la puerta principal, que se había quedado encajada.

Según han descrito los denunciantes, "sin motivo aparente, le entraron prisas para marcharse, dado que según dijo tenía que seguir la ronda de visitas", continuando en un piso cercano a la mencionada vivienda en el que, momentos después, se pudo comprobar que efectivamente entró, actuando de la misma forma.

Una vez que el matrimonio se dio cuenta de lo ocurrido, llamó a la policía. Los agentes le avisaron de que iría una patrulla de la Policía Científica a recabar pruebas de lo ocurrido y que debían presentar una denuncia.