Sevilla pelea por ser el destino de los ricos con hoteles y servicios de lujo: "Para crear demanda hay que tener oferta"

Sevilla Este contará con un nuevo hotel de cuatro estrellas a partir de 2026. Con esta nueva apertura, el número total de estos establecimientos en la provincia asciende a 166 de diferentes categorías.

En los próximos años, Sevilla alcanzará una cifra récord. Un total de 14 hoteles serán cinco estrellas, siete de ellos de los denominados como hoteles de lujo.

Según señaló el alcalde hispalense el pasado viernes durante un desayuno informativo, la ciudad recibe al año en torno a cuatro millones de visitantes. Pero ¿aterrizan en la provincia suficientes turistas 'de lujo' como para responder a toda esta demanda?

El presidente de la Asociación de hoteles de la ciudad de Sevilla y provincia, Manuel Cornax, lo tiene claro. "La oferta y la demanda va aparejada". Además, defiende a EL ESPAÑOL que "para crear demanda hay que tener oferta".

Cornax explica que "es necesario que se levanten hoteles de este tipo para seguir atrayendo a un turista con mayor nivel adquisitivo".

Ocupación hotelera a más del 70%

"Si vamos a promocionar Sevilla como un destino repleto de servicios de más calidad, debemos de estar preparados para la llegada de los visitantes que vienen buscando determinadas actividades".

Ana García, quien fuera directora general de Turismo de Andalucía durante la pandemia del Covid-19, coincide en la idea de que Sevilla es lo suficiente atractiva como para que todos los hoteles tengan su público.

En palabras de la experta en turismo, "el volumen de alojamiento está ajustado a la demanda" y destaca que "la media de ocupación en Sevilla está por encima de la nacional".

En concreto, la cifra hispalense en el primer semestre de 2025 se sitúa en un 70,57 por ciento. No obstante, cabe destacar que la temporalidad sigue afectando al turismo en la ciudad y "el verano no ha tenido datos tan buenos".

En cuanto al turista de lujo, el que tiene mayor poder adquisitivo, Ana García -ahora profesora en la facultad de Turismo de la Universidad de Sevilla- señala al norteamericano. Según la experta, "la media de lo que gasta este está muy por encima de lo que gastan los demás".

La importancia del vuelo a EE.UU

Por esta razón, defiende García, "es tan importante que conseguir un vuelo directo" entre la capital andaluza y el continente americano. Actualmente, el Ayuntamiento de Sevilla sigue en negociaciones para hacerse con la ruta hasta EE.UU.

El motivo, entre otros factores, es que quienes vienen desde esta parte del mundo aterrizan en Sevilla para quedarse más tiempo, por lo que el número de pernoctaciones se eleva.

Esta última cuestión es la que subraya Manuel Cornax, quien defiende que los hoteles de cinco estrellas que se levantarán en la provincia en los próximos meses ayudarán a que el número de noches que pasen los turistas se siga incrementando.

Sin embargo, el presidente de la asociación de hoteles sevillana argumenta que no vale únicamente con aumentar la cantidad de este tipo de establecimientos. Aunque asegura que "la calidad de los servicios en Sevilla siempre ha sido alta y lo sigue siendo, se deben ofertar actividades que sean atractivas".

En este sentido defiende que "hay que sacarle más partido a otras localizaciones de la ciudad". Al hilo de esto destaca, por ejemplo, el museo de Bellas Artes -la segunda pinacoteca más grande España después del Prado- o los yacimientos romanos en Itálica.

Cornax argumenta que quienes vienen a Sevilla tienen que "visitar lugares tan emblemáticos como los Reales Alcázares o la catedral, pero también sitios repartidos por el resto de la provincia".

En paralelo, celebra exposiciones y festivales "de gran nivel" que están llegando a la ciudad como la Bienal de Ópera o la muestra de Interwomen y señala a este medio que "el sector turístico vive de la imagen que se da de un destino al exterior".

Hoteles en la periferia

El sector hotelero ya no se limita al centro de Sevilla o a las zonas más turísticas de la ciudad como el barrio de Triana. Las empresas promotoras de estas infraestructuras están echando el ojo a otros puntos ubicados en la periferia.

Prueba de ella es el nuevo hotel de Sevilla Este, de cuatro estrellas. Pero también el que se levantará en San Jerónimo próximamente y que será de la misma categoría.

¿Por qué? La razón es que estos espacios están pensados para aquel que viene a la hispalense por negocios y no por vacaciones. En este sentido, el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES y la Agencia Estatal Española se han convertido en dos reclamos para las promotoras.

Además, Manuel Cornax destaca que "el precio es proporcional a las características de los hoteles y el hecho de que ambos estén más alejados podría abaratarlos", convirtiendo a estas dos opciones en unas de las favoritas para aquellos turistas que "están dispuestos a coger transporte público".