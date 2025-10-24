Los sevillanos ya disfrutan de sus Atarazanas: "Era necesario poner en valor un monumento así después de tantos años"

Desde el pasado jueves todo el que quiera puede visitar completamente gratis las Reales Atarazanas de Sevilla para ver cuál es su imagen después de tres años de obras.

Ahora, los hispalenses que han visitado el monumento aseguran que "era necesario poner en valor un monumento así después de tanto tiempo".

Manuel ha sido uno de los primeros sevillanos en ver el resultado de la rehabilitación del que fuera el antiguo astillero de la ciudad. Él lo tiene claro "ha merecido la pena esperar todos estos años". "Se debe cuidar el patrimonio histórico de Sevilla".

Las Reales Atarazanas disponen ahora de tres plantas. Cada una de ellas destinada a una función. Mientras que la parte de abajo gozará de elementos didácticos, la entreplanta y la superior acogerán exposiciones temporales y una experiencia inmersiva respectivamente.

La puesta en marcha de este rincón de la hispalense pensando en los habitantes y visitantes de la ciudad es una de las cuestiones que celebra Manuel, quien no duda en defender que "todo tipo de actos que permitan al sevillano descubrir esto sitios son bienvenidos".

Dudas sobre el contenido

Susana y Rosa tampoco han esperado ni un solo día para visitar las nuevas Atarazanas. En conversación con EL ESPAÑOL de Sevilla, se preguntan cómo van a llenar todo el espacio inferior, puesto que "son muchas naves". No obstante, aseguran que "siempre es bonito ver un monumento de este calibre rehabilitado y abierto al público".

Además, defienden que "ha merecido la pena la espera" y se alegran de que "la rehabilitación no haya sido muy invasiva y se haya conservado gran parte de la estructura original", haciendo referencia a la nave inferior, que conserva los arcos y la cota original.

Ambas visitantes sostienen que "poner en valor un espacio así era necesario después de tantos años". Y lo mismo opina Juan Manuel. Sin embargo, para este no pasa desapercibido "todo el tiempo que se ha tardado" en intervenir el espacio.

"Entrar aquí por primera vez y ver cómo era esto es muy impresionante. Es muy emotivo descubrir otro rincón de Sevilla", defiende el sevillano. Y, aunque, en su opinión, tiene que esperar a ver el resultado final, asegura que "el monumento en sí ya es una maravilla".

"Tiene pinta de que cuando esté abierto va a ser mucho más impactante aún", afirma rotunda Rocío, graduada en Bellas Artes y quien no ha querido faltar a la inauguración de las Reales Atarazanas.

Vistas a la Giralda y la Catedral

La nueva disposición del monumento ofrece vistas de la Giralda y la Catedral de Sevilla desde la planta superior, algo que, en palabras del arquitecto que ha capitaneado el proyecto, Guillermo Vázquez, "ha sido uno de los puntos más difíciles de toda la restauración".

La visión de los dos emblemas de la ciudad no ha pasado desapercibida para Rocío y quienes la acompañaban. Estas declaran que "solo la imagen de la Giralda ya es emocionante".

La experta en Bellas Artes cuenta que, hace siete meses, cuando aún seguían las obras, pasó por el exterior y quedó alucinada con el estado del monumento.

En ese momento aseguró que iba a ir a ver el resultado final cuando concluyeran las obras. Dicho y hecho. La sevillana ha sido una de las primeras en ver la nueva estética del antiguo astillero.

Abierta hasta el 2 de noviembre

"Estamos como niños chicos. Ha merecido la pena la espera. Me gusta que vayan a darle utilidad para que los sevillanos conozcan la estética del monumento".

Después de tres años de obras, las Reales Atarazanas abren al público hasta el próximo 2 de noviembre en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas.

A partir del 3 de noviembre, las puertas del antiguo astillero de Sevilla se volverán a cerrar para dotar los diferentes espacios de contenidos, tarea que correrá a cargo de la Fundación Cajasol. Se prevé que el resultado final llegue a finales de 2026.