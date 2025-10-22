Sevilla dedicará una plaza a Las Trece Rosas y calles a la cerveza Cruzcampo y a la historiadora Enriqueta Vila

Sevilla tendrá una plaza dedicada a Las Trece Rosas, las socialistas a las que fusilaron durante el Franquismo, en el barrio de San Jerónimo. Además, la ciudad tendrá calles con denominaciones relativas a la cerveza Cruzcampo como la Grambrinus o Los maestros cerveceros y una que llevará el nombre de la historiadora americanista Enriqueta Vila.

Los nuevos nombres han sido aprobados durante el pleno municipal adelantado a este miércoles. La plaza que reconocerá a las mujeres socialistas asesinadas en el Franquismo ha sido aprobada con la abstención del grupo municipal del Partido Popular, el apoyo de los grupos municipales del PSOE y Con Podemos e Izquierda Unida y el no del grupo Vox.

Sevilla contará también con una calle dedicada a la historiadora sevillana Enriqueta Vila Villar y otra a la Unión Deportiva Bellavista, que estará ubicada en el barrio que le da nombre.

En paralelo, el barrio de la Cruz del Campo contará con una serie de calles que llevarán nombres relacionados con la cerveza sevillana.

Entre ellas destacan la calle Gambrinus, la de Los maestros cerveceros y la plazuela de los Barriles. Por último, el callejero de los sevillanos también tendrá una vía dedicada al doctor Ricardo Ruiz. Todas las nuevas denominaciones, salvo la plaza de Las Trece Rosas, han puesto de acuerdo a los cuatro grupos municipales.