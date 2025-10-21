Sevilla Este celebra la llegada de la línea 60 aunque la 27 es la más usada: más de 412.000 viajeros hasta septiembre

El barrio de Sevilla Este contará con una nueva ruta de Tussam a partir del próximo 17 de noviembre. Se trata de la Línea 60, que conectará la mencionada zona con el hospital de la Virgen Macarena a través de un recorrido de casi 28 kilómetros entre la ida y la vuelta y un total de 15 paradas.

De esta forma, la 60 se unirá al repertorio de líneas que parten desde el mencionado barrio, entre las que destaca de forma considerable la 27. Fuentes municipales señalan a este periódico que esta "es la más usada por los vecinos del barrio y la segunda de toda la red de Tussam en la ciudad".

En concreto, dicha ruta -que va desde el barrio periférico hasta la plaza del Duque- "es únicamente superada por la línea 2". Desde el Ayuntamiento afirman que en los primeros nueve meses del año, la 27 ha transportado a más de 412.000 viajeros.

Aunque esta última es la más utilizada y hay otras líneas que van hasta diferentes puntos de la ciudad, los vecinos de la zona "llevan años pidiendo otros recorridos que faciliten el acceso a servicios públicos" según Rubén Mancera, secretario de la asociación La otra Sevilla Este.

El mismo celebra la llegada del nuevo autobús y declara a EL ESPAÑOL de Sevilla que los habitantes llevaban "seis o siete año pidiendo" la que es ahora la 60.

Dificultad para llegar a centros médicos

En este sentido destaca que "es una línea muy necesaria puesto que hay personas mayores que tienen mucha dificultad para llegar a centros médicos como es el Hospital Virgen de la Macarena", lugar en el que acabará el nuevo recorrido.

Asimismo, señala que "se trata de un servicio que hacía falta porque no existía una buena combinación" y asegura que, aunque ha llegado tarde, "lo importante es que lo ha hecho".

La nueva línea de Sevilla Este prestará servicio exprés al igual que lo hacen la LN y LE. Su horario será de 07:00 hasta las 22:00 horas y tendrá una frecuencia de paso de 16 minutos por la mañana y 24 por la tarde. Es justo este punto, pero de la 27, el que critica el secretario de la asociación hispalense.

En concreto, pide que las administraciones "mejoren la frecuencia" con la que pasa la línea estrella del barrio sevillano. "Sin ir más lejos, el sábado por la mañana no pude montarme en el autobús hasta que llegó el tercero", apunta.

Además señala que "que esto pase en hora punta un lunes es entendible, pero no que lo haga un fin de semana a las 10:00 horas. Somos alrededor de 100.000 personas viviendo aquí y se necesitan más autobuses".

Transporte público pionero

El que es uno de los barrios más periféricos de la ciudad cuenta desde el pasado mes de septiembre con la primera línea de tranvibús de toda Sevilla. Este nuevo medio de transporte dispone de un carril para su uso exclusivo y llega, hasta ahora, Santa Justa, aunque se prevé que llegue hasta el Duque.

Sin embargo, su puesta en marcha no ha sido un camino de rosas. Los vecinos de Sevilla Este se han manifestado por los atascos que la pérdida de un carril ha supuesto. En esta línea, Rubén Mancera admite que "aunque en horas puntas es un caos, se está mejorando el tráfico y los atascos han disminuido en comparación con el primer día".

Al hilo de esto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que "ha llegado para quedarse, como lo confirma la media de 5.000 usuarios diarios que eligen este BTR para desplazarse por la ciudad".

Aunque el barrio de Sevilla Este cuenta ya con cinco líneas directas que desembocan en diferentes puntos de la urbe y con el tranvibús, sus habitantes tienen la vista puesta en una posible línea de Metro.

La línea 2 de Metro

Para ello, la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía está estudiando un total de diez opciones para implantar la denominada como línea 2 del Metro de Sevilla.

Aunque el proyecto se encuentra actualmente en la fase de estudios de alternativas, fuentes de la consejería señalan que uno de los principales objetivos es que este nuevo recorrido empiece en el mencionado barrio y termine en el Aljarafe. Además, la Administración baraja que también tenga parada en el aeropuerto.

El nuevo proyecto que ahora se analiza es una ampliación del anterior, que iba desde Sevilla Este hasta Torre Triana. Ahora, la Junta incluye como posibles puntos en el recorrido de la misma el Aljarafe y barrios de la capital como Santa Bárbara, Palmete, Padre Pío, Torreblanca y Nervión.

No obstante, la consejera de Fomento andaluza, Rocío Díaz, ha señalado que ni las obras del tramo Sur de la Línea 3 de Metro de Sevilla -que va desde el Prado de San Sebastián hasta el hospital de Valme- ni la Línea 2 tienen fecha prevista.