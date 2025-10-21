Desmantelada una banda que llegó a estafar más de 360.000€ con la venta de vehículos en un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por una presunta estafa en la venta de vehículos en el municipio sevillano de Carmona. Las operaciones se hacían en toda España y la cantidad defraudada asciende, por ahora, a los 362.550 euros. Las cuantías de las reservas oscilaban entre los 12.000 y 150.000 euros.

La investigación comenzó en junio del 2024 después de que una persona denunciara que había dado una cantidad de dinero para reservar un vehículo industrial y que el mismo no llegó a ser entregado ni tampoco se reingresó el importe.

Posteriormente, el Instituto Armado comenzó a indagar en los hechos hasta que descubrió que había varias denuncias interpuestas en toda España por actos similares en los que se usaba el mismo 'modus operandi', algo que los agentes utilizaron como nexo.

Los investigadores dieron con el cabecilla de la organización y constataron que esta era propietaria de otras empresas que también se dedicaban a la compra-venta de vehículos procedentes de otros países. Estos últimos eran utilizados como reclamos y publicados en distintas páginas web para su posterior venta.

Finalmente, los agentes establecieron que los implicados en la trama recibían el encargo de adquisición de algunos de los vehículos, solicitaban a los interesados el abono de un importe como previo pago y, una vez que estaba hecho, acordaban una fecha para la entrega del vehículo. Sin embargo, esta no se llegaba a hacer.

La Guardia Civil, después de trasladarse hasta la oficina de la empresa ubicada en Carmona, certificaron que en la documentación había indicios delictivos de, al menos, diez operaciones de venta. La empresa incluso llegó a recibir dinero por la venta de un mismo vehículo en distintas operaciones.

Debido a la gran cantidad de documentación que se sigue analizando por parte de los investigadores y la complejidad en la misma, la Guardia Civil ha llegado a esclarecer hasta el momento cinco hechos delictivos llevados a cabo por la organización en diversas provincias de la geografía nacional, ascendiendo la cantidad estafada a los 362.550 euros.