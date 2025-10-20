La Aemet lo confirma: estos serán los días en los que llegará el agua a Sevilla con una bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo confirma. El otoño está cada vez más cerca. Será esta semana cuando Sevilla registre una, aunque leve, bajada de temperaturas y sea testigo de las primeras lluvias en la ciudad.

Este lunes los sevillanos se han levantado con el cielo encapotado, niebla y unas tímidas gotas. Es decir, la antesala de lo que, poco a poco, llegará a la hispalense. Será el martes cuando el clima de la ciudad cambie y traiga consigo la necesidad de dejar las sandalias guardadas.

Durante la segunda jornada de la semana, los vecinos de la urbe tendrán que sacar los paraguas y se verán obligados a ataviarse con una chaqueta, algo que hasta ahora no había sido indispensable -incluso sobraba la manga de camisa-.

El próximo martes bajarán las temperaturas hasta registrar mínimas de 15 grados en las primeras horas del día y máximas de 29 en las horas centrales -a media mañana y primera hora de la tarde-. Entre las 12:00 y las 18:00 horas es el periodo de tiempo en el que, según la Aemet, los chubascos aparecerán en la capital.

Sin embargo, estos últimos no volverán a estar presentes hasta el próximo domingo, día en el que se registrarán las temperaturas más bajas de la semana. En concreto, el mercurio llegará a los 28 grados como mucho y en las horas más frescas del día se alcanzarán únicamente los 16.

El viernes será el más caluroso

No obstante, en los próximos días los grados que alcance la capital no serán muy diferentes a los que se han ido registrando hasta ahora. Con máximas de 31, el sevillano aún no se despide de la manga corta y el abanico completamente.

Aunque el calor va a seguir estando presente en las horas centrales de las jornadas, la realidad es que el sol va a perder fuerza a medida que avancen los días. Si durante las semanas anteriores el clima de Sevilla acostumbraba a estar protagonizado por un Lorenzo resplandeciente, la realidad es que ahora este va a tener que compartir escenario con las nubes.

El jueves será el único día de la semana en el que, tal y como señala la agencia española, no haya ni una nube en el cielo y el sol brille tal y como acostumbra. Sin embargo, este no será el día en el que los termómetros alcancen las cifras más altas, sino el viernes.

Para dar la bienvenida al fin de semana, el mercurio en Sevilla alcanzará los 31 grados el último día laborable en la ciudad.