"Asesinos" y "culpables": El colegio de la niña que se suicidó el martes en Sevilla amanece lleno de pintadas

El colegio Irlandesas de Loreto, centro en el que estudiaba la menor de 14 años que se suicidó el pasado martes en Sevilla, ha amanecido la mañana de este viernes con pintadas de "asesinos" y "culpables" en sus paredes. Sandra Peña se precipitó desde la azotea del edificio en el que vivía tras sufrir supuesto acoso escolar por parte de un grupo de compañeros del centro.

En las pinturas se insta al colegio a "dar la cara". Además, en las paredes del mismo también hay escritos mensajes de apoyo a la familia y de cariño hacia la niña fallecida. "Descansa en paz, Sandra Peña" o "te llevaremos siempre", son algunos de los escritos.

Este viernes tendrá lugar una concentración silenciosa en memoria de la víctima a las puertas del colegio Irlandesas de Loreto.

Según la familia de la menor fallecida, ya habían denunciado al centro la situación por la que estaba pasando su hija. Sin embargo, sostienen, el centro únicamente "la cambió de clase".

Después de realizar las investigaciones pertinentes, la Consejería de Educación ha trasladado el caso a la Fiscalía puesto que el colegio no activó el protocolo antiacoso ni antisuicidio.

En conversaciones con EL ESPAÑOL de Sevilla, el centro se limitó a decir que no iban a hacer declaraciones y subrayó el comunicado emitido por el mismo en que trasladaban el pésame a la familia de Sandra y anunciaban la celebración de "una Eucaristía en su memoria".