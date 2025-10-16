La Junta aspira a que la línea 2 de Metro conecte a Sevilla Este y el Aljarafe y baraja que pase por el aeropuerto

La Junta de Andalucía ha retomado formalmente el proyecto de la línea 2 de Metro de Sevilla después de más de una década prácticamente parado.

Ahora, la Administración incluye como posibles puntos en el recorrido de la misma el Aljarafe y barrios de la capital como Santa Bárbara, Palmete, Padre Pío, Torreblanca y Nervión. Según fuentes de la consejería de Fomento, cuando se habla de la Línea 3 de Metro se piensa, sobre todo, en Sevilla Este, Aljarafe y Camas.

Sin embargo, la Junta también baraja la posibilidad de que la que sería la tercera línea de Metro de Sevilla -la 1 está operativa y la 3 se encuentra ya en construcción- esté conectada mediante un ramal específico al Parque Alcosa y al aeropuerto de Sevilla. Asimismo, el nuevo planteamiento también considera una posible conexión con el tranvía de Alcalá de Guadaíra.

Según señaló la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Administración andaluza, en estos momentos el proyecto de la Línea 2 de Metro está en una fase de estudio de alternativas.

Esto quiere decir que sobre la mesa hay una serie de propuestas, diez en total, con diferentes recorridos y en un plazo máximo de 20 meses se deberá elegir una de ellas, que será el que finalmente se construya. Esta etapa marca la reactivación del proyecto después de años paralizado.

El Ajarafe como prioridad

Según de la consejería, se quiere llevar a cabo una ampliación del proyecto que se barajaba hasta el momento. En este el metro partía desde Sevilla Este y llegaba hasta Torre Triana. Ahora, una de las prioridades es que la nueva línea también tenga conexión con Camas y el Aljarafe, conectando así los municipios de esta zona de la provincia con la capital.

Otra de las alternativas que se van a analizar es que el recorrido cuente con una parada en el parque de La Cartuja, el Sevilla Techpark. Entre las opciones que se barajan se encuentra la de que el tramo que parte desde Santa Justa, en lugar de cruzar la avenida Kansas City como contemplaba el anterior proyecto, pase por la de Luis Montoto.

Hasta octubre de 2025 se ha llevado a cabo parte del trabajo técnico. En concreto, se han recopilado y analizado los antecedentes técnicos y la cartografía. Además, la Junta de Andalucía también se ha reunido con los ayuntamientos y los colectivos ciudadanos para ver cuál es la mejor alternativa para construir.

A partir del próximo mes de noviembre, el proyecto de la línea 2 de Metro entrará en otra fase también centrada en el análisis técnico. Esta incluye una serie de campañas geotécnicas y de estudios del terreno y el análisis de riesgos e impactos en el medioambiente.

Tramo Sur de la Línea 3

También se llevará a cabo un estudio multicriterio para analizar y comparar las diferentes alternativas de actuación y otro análisis centrado en el coste que acarrea la obra y el beneficio que tendría esta.

Por último, durante esta fase la Junta estudiará cuáles son las posibles vías de financiación, las cuales, previsiblemente, contarán con apoyo de fondos europeos.

Aunque la puesta en marcha de la línea 2 de metro aún queda lejos, la de la 3 está cada vez más cerca. En concreto, el tramo norte de esta vía está en construcción y ya se sabe cómo va a ser el recorrido del tramo sur.

Este se supo el pasado miércoles. Finalmente, el tramo Sur de la línea 3 partirá desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital del Valme. La parte del recorrido que abarca desde el punto de salida hasta Los Bermejales será soterrada y por el resto de la vía circulará en superficie.

Además, al igual que el tramo Norte -que va desde Pino Montano hasta el Prado-, el Sur contará con 12 paradas ubicadas en distintos barrios como Bellavista, Palmas Altas o los Jardines de Hércules. No obstante, Rocío Díaz ha confirmado que este tramo aún no tiene fecha prevista para empezar a construirse.

¿Por qué se construye antes la Línea 3?

La razón de que la línea 3 vaya a estar lista antes que la 2 es que esta última tenía menos demanda. Tal y como señalan fuentes de la consejería, en el anterior proyecto el trazado no cruzaba en ningún momento con la línea 1, por lo que "no se conseguiría una red de metro, sino una serie de vías paralelas".

Sin embargo, la línea 3 sí va a confluir con la primera en el Prado de San Sebastián, conectando a zonas como Pino Montano o Bellavista con el centro de la ciudad y el tranvía.

Asimismo, Fomento asegura que, después de reuniones entre las diferentes administraciones y colectivos sociales se decidió que la construcción de la 3 era "prioritaria".