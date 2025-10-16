Educación investiga si la menor de 14 años que se suicidó el martes en Sevilla sufría bullying en el colegio

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP está investigando si la menor de 14 años que se precipitó al vacío el pasado martes sufría acoso escolar por parte del alumnado del centro Irlandesas de Loreto, en Sevilla. Desde la Junta señalan que "hay que esperar a ver lo que revela el informe de inspección".

Poco antes de las 15:00 horas del pasado martes, el servicio de Emergencias de Sevilla 112 recibió una llamada alertando de que una niña se había caído desde la azotea de un bloque de pisos situado en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la carretera Carmona.

Una vez que los sanitarios se trasladaron hasta el lugar de los hechos, estos solo pudieron certificar la muerte de la menor.

Según ha podido saber este periódico, en cuanto salió del colegio, la menor "fue directamente a la azotea del edificio" del que se precipitó, "sin pasar por su casa". Ahora, la Junta está investigando si la niña sufría acoso por parte del alumnado del colegio.

Fuentes cercanas al entorno aseguran que la familia "había denunciado en el centro educativo que la menor sufría acoso por parte de un grupo de compañeras de clase", sin embargo, "no se tomó ninguna medida efectiva", "ni activaron ningún protocolo".

Imagen del portal de la menor. E.E. Sevilla

Pese a que este medio se ha puesto en contacto con el centro, y este rehusó hacer declaraciones sobre el asunto, a través de un mensaje en redes sociales el colegio ha señalado que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes.

A través de esta misma vía, han defendido que su "preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar al alumnado y a la familia de nuestra alumna" y han afirmado que "en los próximos días se celebrará una Eucaristía escolar en su memoria".