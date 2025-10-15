Muere un hombre tras salirse su coche de la carretera, chocarse con un muro y caerse por un desnivel en Sevilla

Un hombre ha muerto en un accidente de tráfico este miércoles después de que el coche en el que viajaba se saliese de la carretera, colisionase contra un muro y cayera por un desnivel. El trágico suceso ha ocurrido en la carretera A-380, a un kilómetro del municipio sevillano de Marchena en dirección a Carmona.

Este mediodía, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de que un turismo se había salido de la vía y su ocupante había quedado atrapado en su interior. Una vez en el lugar de los hechos, los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte del conductor del turismo.

Desde la sala coordinadora se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

El vehículo se habría salido de la vía, habría colisionado con un muro y, posteriormente, habría caído por un desnivel.

Según apuntan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL de Sevilla, el cadáver ya ha sido levantado y aún se están analizando las posibles causas de lo sucedido.