La línea 3 Sur de Metro de Sevilla irá soterrada desde El Prado hasta Los Bermejales y llegará al Valme en superficie

Ya se sabe cuál va a ser el recorrido definitivo de la futura línea 3 Sur del Metro de Sevilla. Finalmente, el nuevo proyecto unirá el Prado de San Sebastián con el Hospital Valme mediante 9,3 kilómetros y doce paradas. La parte del recorrido que llega hasta Los Bermejales estará soterrada.

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha señalado que "en 2030 estará el tramo norte pero es imposible que esté el tramo sur". Asimismo, ha apuntado que "la línea 2 está en estudio".

Con esta nueva línea, los barrios de Los Bermejales, Palmas Altas, Jardines de Hércules y Bellavista tendrán conexión directa tanto con el mencionado centro médico como con el Casco Antiguo de la ciudad. También los residentes que viven en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que este "es un proyecto que va a cambiar la vida de los vecinos" de estas zonas de la ciudad.

En el estudio presentado este miércoles por la consejera de Fomento y el alcalde de Sevilla se aclara que, finalmente, el tramo que cruza la avenida de la Palmera irá soterrado.

Este abarca desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales. Con esto se busca causar las menores molestias posibles en el tráfico de la zona y disminuir el mismo. Por otro lado, la parte del recorrido que va desde la SE-30 hasta el Hospital Valme. El proyecto también contempla una parada futura en la Ciudad de la Justicia.

Esquivará los terrenos del Cortijo del Cuarto

Asimismo, la línea 3 de Metro de Sevilla no pasará directamente por los terrenos del Cortijo del Cuarto. El tramo esquivará esta zona tal y como solicitó la Diputación de Sevilla, que baraja la construcción de 6.000 viviendas en este área, parte de ellas VPO.

Por último, la llegada al Hospital Valme será por el bulevar de Bellavista, accediendo desde el bulevar de Bellavista y los Jardines de Hércules.

"⁠Estaremos al lado de los vecinos y comerciantes. Como hemos realizado en otros barrios, también pondremos en marcha campañas de ayuda a los comerciantes afectados por estas futuras obras", ha anunciado el primer edil.

Asimismo, Sanz ha afirmado que se llevará a cabo "campañas de dinamización comercial para que la ciudad avance con esta infraestructura esencial sin dejar atrás a los pequeños comercios de barrio".

Al igual que el tramo norte de esta línea de metro, el nuevo recorrido tendrá 12 paradas. Las mismas estarán ubicadas en La Borbolla, La Palmera, Villamarín, Avenida de Jerez, de Alemania, Palmas Altas-Ciudad de la Justicia y en el barrio, en los Jardines de la Alhambra, la Glorieta Presos de los Merinales, Bellavista y el Valme.

Ahora, el documento en el que se presenta el proyecto definitivo del tramo sur de la línea 3 de Metro de Sevilla estará publicado durante 30 días para que todo el que lo considere pueda hacer alegaciones.

Aunque aún no hay fecha para el inicio de las obras, la consejera de Fomento ha señalado que "en 2030 estará el tramo norte pero es imposible que esté el tramo sur".

Esto se debe a que, una vez que haya pasado el periodo para alegar, se tendrá que tramitar la autorización ambiental unificada, para la que se requiere más de un año. Finalmente se licitarán las obras.