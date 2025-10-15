Gerena y Salteras, pendientes de recuperar su conexión por carretera tras la dana de marzo y una inversión de 1,2M

Siete meses después de las intensas lluvias que afectaron a la provincia, la carretera provincial SE-3410, que une los municipios de Gerena y Salteras, continúa en obras y con el tráfico condicionado por los trabajos de reparación. Para la reanudación se han destinado 1,2 millones de euros.

La intervención, catalogada por la Diputación de Sevilla como una actuación de emergencia tras los episodios meteorológicos de marzo, se ha prolongado hasta octubre y durante la jornada del martes se formalizó su inclusión en la Programación Inversora Trienal 2025-2027 (PIT 25-27).

Las precipitaciones, provocadas por las borrascas Jana, Konrad, Lawrence y Martinho, desbordaron los arroyos Cerrado, la Garnacha y la Flechosa y generaron inundaciones que, según el informe técnico fechado el 11 de abril, alcanzaron en puntos concretos hasta 30 centímetros por encima de la calzada.

El mismo informe justificó la urgencia de las obras al constatar daños en el firme con peligro de derrumbe, tramos descalzados y socavados, y la insuficiencia de las Obras de Drenaje Transversal (ODT) para asumir los caudales extraordinarios.

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, visitó las obras el pasado 6 de octubre junto con el alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, y técnicos del Servicio de Carreteras de la Diputación, con el objetivo de comprobar "in situ" la gravedad de los daños y las soluciones que se están ejecutando.

Jiménez subrayó entonces la condición de "inaplazable" de la actuación no solo por los daños materiales en la vía, sino por el riesgo social que implican los cortes y aislamientos que se produjeron en episodios de fuerte lluvia.

En particular, la diputada resaltó la situación del tramo entre los PP.KK. 1+800 y 2+500, donde se ubica el Centro Santa Ángela de la Cruz, un centro de día para jóvenes y adultos con sordoceguera que quedó inaccesible durante las inundaciones de marzo.

Las labores en la SE-3410 están orientadas a restituir la seguridad y a aumentar la capacidad de evacuación de aguas para minimizar el impacto de futuras avenidas.

El plan de obras contempla, según informó el Servicio de Carreteras, la sustitución del sistema de drenaje por marcos prefabricados de hormigón armado de 3x2 metros, así como la elevación de la rasante en los tramos más expuestos para evitar que el agua discurra sobre la calzada.

También incluye la reparación de los sectores más dañados, la reposición de la señalización y la instalación de nuevas barreras de seguridad.

La Diputación ha cuantificado el coste de estos trabajos de emergencia en 1.200.707,29 euros, una partida extraordinaria que se suma a un paquete mayor de actuaciones originadas por los daños de marzo.

Estas actuaciones se enmarcan en la Fase 1 del PIT 25-27, y dentro del bloque de actuaciones de emergencia incorporadas por los recientes temporales, se incluyen diez actuaciones con una estimación conjunta de 3.509.212,90 euros.

Obras en proceso

Otra carretera afectada por el temporal y que también se incluye en el mencionado plan es la SE-5206, que une los municipios de El Coronil con Morón de la Frontera. En este punto, continúan los trabajos de mejora del drenaje transversal.

Diputación mantiene el cierre completo en la mencionada vía en el tramo comprendido entre El Coronil y la zona conocida como "el chalet". El tiempo previsto para que este tramo recupere la normalidad alcanza hasta finales de mes.

A la espera de la estabilización de taludes se encuentran las carreteras provinciales SE-6102 y SE-7104, que afecta a los municipios de Lora del Río, Puebla de los Infantes y Las Navas de la Concepción.

Por su parte, el municipio de Aznalcóllar está pendiente de la pavimentación definitiva por los daños que las borrascas causaron en la SE-538.

Actuaciones ya completadas

Entre las actuaciones de emergencia que Diputación ya ha concluido, se encuentra las obras efectuadas en la SE-

9105 Y SE-9108, que afectaban al municipio de Écija.

En estos puntos se produjo un colapso de la estructura y un derrumbe del firme. Para solventar la situación, la partida presupuestaria destinada ha sido de 347.750 euros.

En la misma situación se encuentran los daños en la estructura y los drenajes longitudinales y transversales en la SE-7201, que afectó a los municipios de La Puebla de Cazalla y Lantejuela. El presupuesto para estas actuaciones ha sido de 299.233 euros.