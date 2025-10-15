Los embalses sevillanos, líderes de Andalucía: garantizan el suministro de agua durante los próximo tres años y medio

Hace más de dos semanas que no cae ni una gota de agua en Sevilla. La escasez de las precipitaciones y los termómetros superando los 25 grados hacen que parezca que el otoño no termina de llegar a la provincia.

Esta situación tiene consecuencia directa en los embalses de todo el territorio, sin embargo, la circunstancia de los sevillanos es totalmente contraria a lo que se podría pensar.

En concreto, lideran los de toda la comunidad andaluza y, según fuentes municipales, Sevilla tendría garantizado el suministro de agua durante los próximo tres años y medio.

Estos se encuentran al 76,6 por ciento de su capacidad, una cifra que supera con creces las de otros puntos de Andalucía como Granada, cuyos embalses se encuentran únicamente al 7,59 por ciento.

Según señala a EL ESPAÑOL de Sevilla Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, "la primavera ha sido la que ha salvado" la situación.

Además, actualmente, los pantanos de la provincia acumulan 606 hectómetros cúbicos de los 920 que permite el total.

Hace justo un año, a mediados del mes de octubre de 2024, su situación era otra. En concreto, estos estaban casi 20 puntos por debajo de la marca actual. A pesar de que por estas fechas las precipitaciones sí habían protagonizado jornadas, el total de agua embalsada en la provincia era el 47,17 por ciento.

Asimismo, el conjunto acumulaba 434 hectómetro cúbicos. Una diferencia que llama la atención si se tienen en cuenta las diferentes situaciones meteorológicas.

Meses marcados por las precipitaciones

En este sentido, según los datos de la AEMET, en octubre de 2024 Sevilla registró 224,2 litros de agua por metro cuadrado, lo que se traduce en un 328 por ciento más que la media histórica.

De esta forma, el mes de octubre del pasado año se hizo con el título del cuarto más lluvioso desde que hay registros.

Estos datos contrastan con los actuales. Hasta la fecha -14 de octubre de 2025- no se han registrado precipitaciones en la provincia de Sevilla.

Sin embargo, sus embalses se alzan como los que más agua recogen de Andalucía, seguidos de los pertenecientes a Huelva y Málaga, que están al 63,79 y 46,59 por ciento respectivamente.

Esto se debe en gran parte por las lluvias que empaparon a la provincia sevillana durante octubre de 2024 y enero y marzo de 2025.

Solo en estos tres meses "cayó más del 80 por ciento del total de las precipitaciones registradas" en el denominado como año agrícola, que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto.

Dicho periodo ha sido catalogado por la Agencia Estatal como "húmedo". Durante el mismo se registró un superávit -mayor número de precipitaciones que la media- de un 12%.

Asimismo, en los meses de otoño "llovió más de lo normal debido a las danas" que asolaron parte de la península, entre ellas la conocida como la dana de Valencia.

Sin embargo, la situación durante el invierno fue muy diferente. En concreto, se registró un déficit de un 43 por ciento, lo que se traduce en que llovió casi la mitad de lo que tendría que haber llovido en esta época del año.

Ahora los embalses de Sevilla tienen más agua que el año pasado y más que lo habitual en los últimos diez años.

Según los datos más recientes, la cantidad de agua acumulada en la provincia supera tanto los niveles de 2024 como la media de la última década.

Por encima del 66%

En esta misma semana de octubre, los embalses sevillanos se sitúan por encima del 66 por ciento de su capacidad, con unos 610 hectómetros cúbicos almacenados.

Para ponerlo en contexto, durante el mismo periodo del año pasado los embalses apenas alcanzaban el 48 por ciento, con unos 445 hectómetro cúbicos, mientras que la media histórica de los últimos diez años se sitúa en torno al 50,46 por ciento, es decir, unos 464 hectómetro cúbicos.

Este aumento refleja una mejora en la situación hidrográfica de los embalses sevillanos provocada a las precipitaciones que han tenido lugar durante los meses anteriores, sobre todo en aquellos que están enmarcados en otoño y primavera.

En cuanto al embalse de Sevilla que más agua ha acumulado hasta el momento destaca el de Zufre. Este se encuentra al 87,43 por ciento de su capacidad, con 153 hectómetros cúbicos de agua embalsada de los 175 de los que dispone.

Además, sigue la misma tendencia que la situación general de la provincia: se sitúa por encima de la media de los últimos diez años en esta fecha. A este le siguen los pantanos de Los Melonares y Yeguas, que están al 80,65 y 51,74 por ciento respectivamente.

En el lado opuesto se sitúan los de La Torre del Águila, con un 41,67 por ciento; El Agrio, con un 40 por ciento; la Puebla de Cazalla, con un 17,46.