Investigan la muerte de una niña de 14 años tras precipitarse por la azotea del edificio en el que vivía en Sevilla

La Policía Nacional está investigando la muerte de una menor de 14 años tras precipitarse por la azotea de un edificio de Sevilla durante el mediodía de este martes.

Según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Sevilla, supuestamente la menor estaba sola en la azotea del edificio en el que vivía cuando se cayó. Actualmente, los agentes están investigando lo ocurrido y no se descarta ninguna hipótesis.

Poco antes de 15:00 horas de este martes, los servicios de Emergencia 112 recibieron el aviso de que una niña se había precipitado por la terraza de un bloque de viviendas ubicado en calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, en Sevilla.

Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional y efectivos de los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar de los hechos pero solo pudieron certificar la muerte de la menor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

