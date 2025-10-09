La Junta destina 630.000 euros para el nuevo instituto de Los Bermejales, que contará con un presupuesto total de 9,6M€

El solar donde se construirá el nuevo instituto. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado sobre la licitación para la construcción de un nuevo instituto en el barrio de Los Bermejales. El nuevo proyecto contará con una inversión inicial de 630.000 euros, llegando a alcanzar alrededor de los 9,6 millones de euros.

El nuevo centro educativo tendrá 500 plazas repartidas entre las destinadas a los estudios de Enseñanza Obligatoria (ESO) y los de bachillerato.

Albergará una superficie de más de 12.800 metros cuadrados -4.485 serán construidos- y estará ubicado junto al CEIP Marie Curie, en la avenida Irlanda.

Así lo ha anunciado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, este jueves junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena.

Según el primer edil sevillano, este es el "gran primer paso" y la "antesala de una inversión final de alrededor de 9,6 millones de euros para este nuevo centro educativo en la ciudad". De esta forma, "comienza a hacerse realidad una promesa a los vecinos del barrio".

Por su parte, la consejera ha destacado que el nuevo instituto de Los Bermejales "será un edificio enérgicamente sostenible al estar dotado con bioclimatización, energía solar fotovoltaica y calefacción mediante radiadores de agua conectados a fuentes de energías renovables".

Así será el instituto

Las 500 plazas escolares estarán distribuidas en 12 aulas para la ESO y cuatro para el bachillerato. Todo ello, según el Consistorio, con el objetivo de "garantizar el aprendizaje".

Además, el instituto albergará aula de música, dramatización y audiovisuales. También espacios destinados a la asignatura de educación física, plástica, desdoble, apoyo y refuerzo pedagógico, taller y laboratorio.

El estudiantado podrá disfrutar de clases de dibujo, tecnología informática y computación. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

En cuanto a la zona de servicios comunes, esta albergará la cafetería, un almacén central, los cuartos de limpieza y basura y aseos y vestuarios para usos no docentes.

En la planta baja del centro escolar habrá aulas de educación especial con baños adaptados, un gimnasio con sus respectivos vestuarios, la biblioteca y las salas dedicadas al personal administrativo del centro.

En la zona del exterior, el instituto tendrá dos porches y pistas polideportivas, de las cuales una de ellas estará cubierta. También habrá zonas de juego protegidas contra el soleamiento, área ajardinada, huerto y un aparcamiento de vehículos.

Tal y como ha señalado María del Carmen Castillo, estos espacio contarán con "elementos de sombra en las zonas de juegos, con toldos y árboles".

"El Gobierno de la Junta de Andalucía, que encabeza Juanma Moreno, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, ha desbloqueado un anhelo de más de décadas de los miles de vecinos de los Bermejales", ha señalado Sanz.

Asimismo, ha subrayado que "el IES Los Bermejales es un ejemplo del compromiso del Gobierno andaluz con la comunidad educativa" y que "hoy" se comienza a "hacer realidad una promesa a los vecinos de este barrio".