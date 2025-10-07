El Festival de Ópera de Sevilla encara su recta final con obras 'a ciegas', voces femeninas y miradas contemporáneas

Cartel de una de las programaciones del Festival de Ópera de Sevilla. Festival de Ópera de Sevilla. Sevilla

El Festival de Ópera de Sevilla llega a su recta final. Para su cierre, la cita pone el foco en la creación contemporánea, las voces femeninas y la diversidad de formatos.

Para culminar el que ha sido el primer festival dedicado a la lírica en la ciudad, se despedirá de la hispalense con cinco obras de primera categoría interpretadas en algunos de los mejores espacios de la urbe y que ya han acogido a diferentes obras a lo largo de todo el evento.

"Esta última semana refleja la esencia del Festival", ha afirmado Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, ha destacado que durante estos días "convivirán propuestas que exploren nuevas formas de entender la ópera, con artistas que representan el talento y la diversidad de la escena actual".

"La ciudad se convierte en un gran escenario en el que cada espacio dialoga con una estética distinta y un mismo espíritu: acercar la lírica al público de hoy”, ha recalcado.

Don Juan no existe

Este martes 7 de octubre se escuchará la obra Don Juan no existe, de Helena Cánovas, en la Real Fábrica de Artillería.

La misma pieza se interpretará sobre el mismo escenario el próximo 9. Esta vez, la obra será interpretada de forma completamente renovada. Y es que se hará una relectura femenina y contemporánea del mito.

La dirección musical estará a cargo de Jhonna Sierralta, mientras que de la escénica se encargará Baárbara Lunch. Se trata de una coproducción con el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza y el Festival de Peralada.

Recital en Espacio Turina y Artillería

El 8 de octubre tendrá lugar un recital en el Espacio Turina a las 20:00 horas. Las voces serán las de los artistas internacionales Elena Sancha Pereg, Mónica Redondo y Teodoro Oprisor.

El repertorio estará protagonizado por obras españolas y francesas entre las que destacarán piezas de Bizet, Falla, Granados y Poulenc.

La obra Es lo contrario se escuchará también en la Real Fábrica de Artillería los próximos días 10 y 11 de octubre. Será una ópera hablada y experimental en la que el público asistirá a ciegas para escuchar desde la oscuridad y estará bajo la dirección de Emilio Pmàrico e interpretada por el Zahir Ensemble.

Casa Salinas y Teatro de la Maestranza

El Festival de Ópera de Sevilla termina con un recital protagonizado por la mezzosprano Nerea Berraondo y con Anna Malek al piano en la Casa Salinas.

Con el título Música centroeuropea y eslava de inspiración española en la era de Carmen se pondrá punto y final. Sonarán piezas de Dvořák, Mahler o Bizet.

En paralelo, el Teatro de la Maestranza continúa con las representaciones de Don Giovanni de Mozart los días 8, 10 y 11 de octubre a las 20:00 horas y el 12 a las 18:00. Además, el Festival de ópera culmina con una programación de actividades paralelas que celebran los 150 años de la obra Carmen, nacida en Sevilla.

El 10 de octubre, las Setas de Sevilla acogerán el espectáculo gratuito de danza “Carmen, 150 años de historia”, a cargo del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.

Por otra parte, la exposición Looking for Carmen, de Qlamenco en Casa Fabiola, explora la figura de la heroína desde la moda y el arte contemporáneo. La empresa Engranajes Culturales ofrece rutas temáticas por los escenarios urbanos que inspiraron la obra de Bizet.

Además, el Teatro Flamenco Sevilla presenta durante todo el festival la producción “Carmen, Ópera & Flamenco”, que une lírica y arte jondo.