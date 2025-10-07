Arranca la Semana de la Arquitectura en Sevilla con el foco en los trabajos que la "pondrán en la vanguardia"

Arranca la XXIV Semana de la Arquitectura en Sevilla que se celebrará hasta el próximo domingo 12 de octubre.

La cita tendrá como lema Sevilla premiada y pondrá especial atención a la huella que los hispalenses han dejado en la ciudad y a los proyectos en los que trabajan arquitectos sevillanos.

Durante el acto de inauguración celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, destacó la labor que los profesionales sevillanos tienen en numerosos proyectos como la Fábrica de Artillería, el Convento de Santa Clara y el Colegio de San Hermenegildo.

Además, el primer edil también ha subrayado los trabajos realizados en el Palacio del Pumarejo o la Casa Cernuda. Todos estos espacios forman parte de la lista de lugares emblemáticos de la ciudad y que cuentan con siglos de historia a sus espaldas.

José Luis Sanz señaló los nuevos desarrollos urbanísticos que, según afirmó, "situarán a Sevilla en la vanguardia urbanística de España".

El popular recalcó la colaboración del Consistorio con el Colegio de Arquitectos. En este sentido, el alcalde sevillano destacó una serie de iniciativas conjuntas como el concurso anual de ideas de arquitectura, cuya primera edición abordará la reurbanización de la Alameda de Hércules.

También resaltó la creación de un Consejo Asesor de Arquitectos para cuestiones de urbanismo, paisaje e identidad urbana y el papel del gremio en la aplicación de la nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA).

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) celebró el Día mundial de la arquitectura 2025. En esta ocasión, el acto tiene como lema Una arquitectura que te cuida.

El CACOA quiere subrayar la idea de que la arquitectura no es únicamente construir edificios, "sino un instrumento que acompaña y cuida a la sociedad, por eso hay que saber cuidarla y mimarla".

Para conmemorar la efeméride, dicha entidad ha creado una campaña visual en la que las protagonistas son las obras recientes de arquitectos andaluces. Todas ellas reflejarían "ese papel social de la arquitectura que consigue entornos más habitables",

El Consejo ha querido destacar el parque de la Hoya, en Almería; el centro de salud cordobés Lucano; el de Badajoz Valverde de Leganés; la reforma del centro asistencial Colichet, en Málaga; la ampliación del IES Laurentum de Sevilla y, por último, la restauración de la Cisterna Romana de La Calderona, ubicada en el municipio jienense de Porcuna.

De esta forma, recuerda que estos ejemplos reflejan "una simple muestra" de cómo la arquitectura ofrece nuevos usos culturales y educativos o preservar la memoria, al tiempo que cumple con la idea de una “arquitectura que cuida” en su dimensión patrimonial y social.

Una "asignatura pendiente"

El CACOA aprovechó la celebración para pedir mejoras en la contratación pública de proyectos arquitectónicos.

En este sentido, la presidenta de la entidad, Noemí Sanchís Morales, aseguró que hay "una asignatura pendiente".

Sanchís señaló que "cuando se trata de servicios intelectuales como la arquitectura, limitarse al precio más bajo solo puede conducir a una mala calidad del diseño y a mayores costes a largo plazo".

"La arquitectura es mucho más que precios, costes y plazos, pues son los espacios para la vida", lamentó la presidenta del Consejo. Asimismo, declaró "que no se cumplen los principios básicos de la Ley de Calidad en la Arquitectura en nuestra comunidad autónoma".